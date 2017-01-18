Anadolu Adliyesinde ÅŸÃ¼pheli Ã§anta paniÄŸi

Anadolu Adliyesinde bulunan ÅŸÃ¼pheli Ã§anta Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis sevk edildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Anadolu Adliyesinin C Blok -1 giriÅŸinde ÅŸüpheli bir sÄ±rt çantasÄ± gören görevliler, durumu polise bildirdi.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldÄ±, bu giriÅŸten adliyeye girmek isteyenler baÅŸka kapÄ±lara yönlendirildi. Metroya giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ da bir süre kapatÄ±ldÄ±.

ÇantanÄ±n içinden kablolar çÄ±ktÄ±

Ä°ncelemenin ardÄ±ndan sÄ±rt çantasÄ±, bomba imha uzmanlarÄ±nca kontrollü ÅŸekilde patlatÄ±ldÄ±.Bomba süsü verildiÄŸi belirtilen sÄ±rt çantasÄ±nÄ±n içinden kablolar çÄ±ktÄ±. SÄ±rt çantasÄ±,incelenmek üzere emniyete götürüldü.