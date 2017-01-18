Ä°stanbul BoÄŸazÄ± yoÄŸun sis nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FETÃ– itirafÃ§Ä±larÄ±yla ilgili, "Ä°Ã§eride olan Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±m var. Ä°tirafÃ§Ä± diyerek ortaya Ã§Ä±kÄ±yorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayÄ± oynuyorlar, doÄŸru konuÅŸmuyorlar" dedi.