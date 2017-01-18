Ä°stanbul BoÄŸazÄ± yoÄŸun sis nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle transit gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±
Özellikle SarÄ±yer ve çevresinde etkisini artÄ±ran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü sis içinde kaldÄ±.
Özellikle SarÄ±yer ve çevresinde etkisini artÄ±ran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü sis içinde kaldÄ±.
CÃ¼bbeli Ahmet'in "SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer" lafÄ±nÄ±n Ã¼zerine TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu, DÃ¼nya SatranÃ§ OlimpiyatÄ±'nda en iyi derecesini yaptÄ±.
FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FETÃ– itirafÃ§Ä±larÄ±yla ilgili, "Ä°Ã§eride olan Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±m var. Ä°tirafÃ§Ä± diyerek ortaya Ã§Ä±kÄ±yorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayÄ± oynuyorlar, doÄŸru konuÅŸmuyorlar" dedi.