Bakan BozdaÄŸ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n TÃ¼rkiye'de olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum dedi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan aranan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n TÃ¼rkiye'de olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Anadolu AjansÄ± Editör MasasÄ±'nda sorularÄ± cevaplayan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ özekle ÅŸunlarÄ± söyledi: "Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± polis teÅŸkilatÄ±mÄ±z için çok büyük bir baÅŸarÄ±dÄ±r, tebrik ediyorum. DEAÅž baÄŸlantÄ±sÄ± güneÅŸ gibi ortada. DEAÅž'a dair önemli bilgilere ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. 2000'den fazla polis görev aldÄ±. Binlerce kamera görüntüsü analiz edildi. Ä°z takibi saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde yürütüldü, sonuç alÄ±ndÄ±.

ADÄ°L ÖKSÜZ BU KADAR SAKLANMA BECERESÄ°NE SAHÄ°P DEÄžÄ°L

Adil öksüz 15 Temmuz 2106 darbe teÅŸebbüsünün önemli aktörlerinden birisi. Maalesef o süreçte yakalanmasÄ±na raÄŸmen serbest kalmasÄ± sonucu bulunamadÄ±. Darbe teÅŸebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Åžu ana kadar elde edilen veriler de önemli bir aktör olduÄŸunu gösteriyor. Adil Öksüz esasÄ±nda bu kadar saklanma beceresine sahip birisi deÄŸil. Birileri tarafÄ±ndan saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ä°smi kamuoyuna mal olduktan sonra ismi, resimleri öÄŸrenildi, bilindi. Türk halkÄ± da darbe teÅŸebbüsüne karÄ±ÅŸanlar konusunda hassas. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da gördükleri noktada güvenlik güçlerimize bilgi aktaracaktÄ±r. Ben Adil Öksüz’ün kafasÄ±nÄ± bulunduÄŸu yerden çÄ±karabileceÄŸini zannetmiyorum. Eninde sonunda güvenlik güçlerimiz Adil Öksüz’ü bulunduÄŸu yerde bulacak ve adalete teslim edecektir. Henüz bulunmamasÄ± ama büyük bir çabanÄ±n sürdüÄŸünü ve iz takibi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. BazÄ± olaylar yorumlanmak suretiyle bir deÄŸerlendirme yapÄ±lÄ±yor. Ben Adil Öksüz’ün Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum. OlayÄ±n ardÄ±ndan hudut kapÄ±larÄ± hemen bilgilendirildi. Ben Türkiye’de olduÄŸunu düÅŸünüyorum.