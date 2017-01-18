Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 11:58

HemÅŸireye tekmeli saldÄ±rÄ± davasÄ± 8 Mart gÃ¼nÃ¼ne ertelendi

ayÅŸegÃ¼l terzi

Ä°stanbul Ã‡ekmekÃ¶y'de belediye otobÃ¼sÃ¼nde AyÅŸegÃ¼l Terzi'ye ÅŸort giydiÄŸi iÃ§in tekme atan Abdullah Ã‡akÄ±roÄŸlu'nun 9 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n 3. duruÅŸmasÄ±na tutuksuz sanÄ±k Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu ve avukatÄ± katÄ±lmazken, maÄŸdur AyÅŸegül Terzi'nin de katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada Terzi'yi avukatlarÄ± temsil etti. DuruÅŸmayÄ± KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu ve birçok kadÄ±n takip etti.

YATIÅž Ä°ÅžLEMÄ° YAPILDI

Mahkeme hakimi, Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu'nun avukatÄ±nÄ±n mazeret bildirerek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, geçtiÄŸimiz celse verilen karar gereÄŸince ÇakÄ±roÄŸlu'nun Adli TÄ±p Kurumu Gözlem Ä°htisas Dairesi'ne yatÄ±ÅŸ iÅŸleminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Mahkeme hakimi ayrÄ±ca, maÄŸdur AyÅŸegül Terzi'nin tedavi evraklarÄ±nÄ±n Ä°stanbul Üniversitesi ve Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nden geldiÄŸini belirtti.

"TERZÄ°'NÄ°N YARALANMASINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N RAPOR DÜZENLENSÄ°N"

Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi amacÄ±yla rapor için yazÄ±lan yazÄ± cevabÄ±nÄ±n beklenmesine karar veren mahkeme, AyÅŸegül Terzi'nin dosyadaki tüm tÄ±bbi evraklarÄ±nÄ±n Adli TÄ±p Kurumu'na gönderilerek meydana gelen olay nedeniyle yaralanmasÄ±nÄ±n "Kasten yaralama" kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilerek rapor düzenlenmesine karar verdi. 

DURUÅžMA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ERTELENDÄ°

DuruÅŸma 8 Mart 2017 günü saat 11.00'e ertelendi. 8 Mart tarihte Dünya KadÄ±nlar Günü olarak kutlanÄ±yor.

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