Reina'nÄ±n sahibinden gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen aÃ§Ä±klama

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sahibi Mehmet KoÃ§arslan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Reina'nÄ±n sahibi Mehmet Koçarslan, Reina'nÄ±n teröre inat yeniden açÄ±lmasÄ± yönünde çok sayÄ±da mesaj aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Personelin çalÄ±ÅŸmak istemediÄŸini ve psikolog desteÄŸi aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Mehmet Koçarslan, "Ä°ÅŸletme ortaÄŸÄ±mla, 70'e yakÄ±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ± toplayÄ±p karar vereceÄŸiz. ÇoÄŸunluk, 'Teröre inat açalÄ±m. KapatÄ±rsak teslim oluruz' diyor. Türkiye'nin birliÄŸine, dirliÄŸine dinamit koymaya çalÄ±ÅŸan alçaklara inat bu mekânlarÄ±n yaÅŸamasÄ± lazÄ±m" dedi.

Mehmet Koçarslan'Ä±n Sabah gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar ÅŸöyle:

* Suada Clup'teydim. Güvenlik müdürü "Reina'yÄ± tarÄ±yorlar" dedi. O an yaÅŸamÄ±n bittiÄŸini düÅŸündüm. YayÄ±mlanan birçok bilgi yanlÄ±ÅŸ ve çarpÄ±tma. ABD bana asla istihbarat vermedi.

* Ä°blis daha önce keÅŸif yapmadÄ±. Ä°çeride 7.5 dakika kaldÄ±. Bir barmen, saldÄ±rÄ±dan 10 gün önce "Reina'nÄ±n üzerinde bir drone dolaÅŸtÄ±" dedi. Emniyet'e bildirdik. Ä°fadesi alÄ±ndÄ±. KapÄ±da 4 polis görevliydi. Olay anÄ±nda 3'ü kapÄ±da yokmuÅŸ. O gece Reina'da 22 özel güvenlik çalÄ±ÅŸtÄ±.

* Personel çalÄ±ÅŸmak istemiyor. Psikolog desteÄŸi alÄ±yorlar. Ä°ÅŸletme ortaÄŸÄ±mla, 70'e yakÄ±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ± toplayÄ±p karar vereceÄŸiz. ÇoÄŸunluk, "Teröre inat açalÄ±m. KapatÄ±rsak teslim oluruz" diyor. Türkiye'nin birliÄŸine, dirliÄŸine dinamit koymaya çalÄ±ÅŸan alçaklara inat bu mekânlarÄ±n yaÅŸamasÄ± lazÄ±m.

* Çok ünlü yabancÄ±lar, "AçÄ±n, ilk gün orada olacaÄŸÄ±z. Sizi ve Türkiye'yi asla yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" diyor. Bu duruÅŸ insanlÄ±ÄŸÄ±n teröre yenilmediÄŸinin, yenilmeyeceÄŸinin duruÅŸu.

* YaralÄ±lara ve ÅŸehit ailelerine hukuki destek vereceÄŸiz. Hiçbir ailenin bizden maddi talebi olmadÄ±. Åžehit aileleri, evlatlarÄ±nÄ±n son anlarÄ±nÄ± görmek için bizden yardÄ±m istiyor. Bunun için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.