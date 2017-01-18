Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bursa'da dev terÃ¶r operasyonu

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±ndan sonra Bursa'da DAEÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.

Ä°stanbul'da Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor. Bursa'da, Reina terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen ÅŸüphelilere yönelik operasyonda DEAÅž üyesi olduÄŸu öne sürülen 15'i kadÄ±n 27 ÅŸüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teröristin daha önce Konya'da kaldÄ±ÄŸÄ± evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlenen bir kiÅŸinin Bursa'ya geldiÄŸini belirledi. Bu ÅŸüpheliyi ve irtibatlÄ± olduÄŸu kiÅŸileri takibe alan ekipler, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese, özel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

15'Ä° KADIN 27 ÅžÜPHELÄ° VE 29 ÇOCUK

Operasyonda 6 evde, Tacikistan, Özbekistan, KÄ±rgÄ±zistan, DoÄŸu Türkistan uyruklu 15'i kadÄ±n 27 ÅŸüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandÄ±. BoÅŸ olduÄŸu tespit edilen bir evde yapÄ±lan aramada ise 40 pasaport, 38 sahte geçici kimlik kartÄ± ile paketlenmiÅŸ halde 15 cep telefonu ele geçirildi.Ekipler yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada boÅŸ evi organizatör olduklarÄ± belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S'nin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. N.S'nin Ä°zmir'de yakalandÄ±ÄŸÄ±, M.S'nin ise halen arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KENDÄ°LERÄ°NÄ° Ä°Åž ADAMI, DOKTOR, ESNAF OLARAK TANITMIÅžLAR

Polis, gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin ifadelerinden ve araÅŸtÄ±rmalardan Ä°stanbul, Bursa ve Ä°zmir'deki DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evleri, kendilerini diÅŸ hekimi, doktor, iÅŸ adamÄ±, esnaf gibi meslek mensubu olarak farklÄ± isimlerle tanÄ±tan M.S. ile N.S'nin kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Organizatör olduÄŸu düÅŸünülen M.S'nin yasal ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla DEAÅž'a katÄ±lmak için ülkeye gelen yabancÄ± uyruklularÄ± önce Ä°stanbul'da kiraladÄ±ÄŸÄ± evlere yerleÅŸtirdiÄŸi, bu kiÅŸileri daha sonra kendisi ve N.S'nin kiraladÄ±ÄŸÄ± Bursa ve Ä°zmir'deki evlere götürdüÄŸü tespit edildi. Bursa, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de kiralanan konutlarda kalan ÅŸüphelilerin, iki organizatörü farklÄ± isim ve mesleklerle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°zmir'de yakalanan bir ÅŸüphelinin ise Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristi Bursa'da gözaltÄ±na alÄ±nan bir kiÅŸiyle gördüÄŸünü ifade ettiÄŸi öÄŸrenildi.