Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 12:18

Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n sorgusu 36 saattir devam ediyor

reina saldÄ±rganÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rgan 36 saati aÅŸkÄ±n sÃ¼redir sorguda tutuluyor

Reina'ya saldÄ±ran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaÅŸÄ± Abdulkadir MaÅŸaripov Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde (TEM) gözaltÄ± iÅŸlemleri yaklaÅŸÄ±k 36 saattir devam ediyor. Emniyet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, MaÅŸaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlÄ± MaÅŸaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnÄ±z baÅŸÄ±na tutulduÄŸu öÄŸrenildi. MaÅŸaripov'un gözaltÄ± sürecinde uzun süre konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve ifadesinin yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmaya baÅŸlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

 
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