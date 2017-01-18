O ilde 32 araÃ§ birbirine girdi olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Konyaâ€™da yoÄŸun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 32 aracÄ±n birbirine girdiÄŸi zincirleme kaza meydana geldi

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ünen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gizli buzlanma ve yoÄŸun sis nedeniyle 2'si tÄ±r, 3'ü kamyonet ve biri belediye otobüsü olmak üzere 32 araç kaza yaptÄ±. YaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazaya karÄ±ÅŸan araçlara tek tek tutanak tuttu. Ekiplerin yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan trafik tek ÅŸeritten çift yönlü olarak saÄŸlanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Kazaya karÄ±ÅŸan sürücüler karayollarÄ± ekiplerinin buzlanma riskine karÅŸÄ± tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmadÄ±klarÄ±nÄ± öne sürerek tepki gösterdi. Cadde kazaya karÄ±ÅŸan araçlarÄ±n bulunduklarÄ± yerden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla tekrar çift yönlü olarak açÄ±ldÄ±.