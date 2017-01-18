Polisler Van'da terÃ¶ristlerin kaldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cre eve operasyon dÃ¼zenledi

Van'Ä±n Edremit ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kaldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cre eve operasyon dÃ¼zenleyen polisler, 2 terÃ¶risti Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Van Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri ve Özel Harekat Polisleri Edremit Ä°lçesi EminpaÅŸa Mahallesi'nde PKK'lÄ± teröristlerin olduÄŸu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ±na PKK'lÄ± teröristler ateÅŸ ve el bombasÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verince çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Polis helikopterinin de havadan destek verdiÄŸi operasyonda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 terörist silahlarÄ± ve el bombalarÄ±yla birlikte ölü ele geçirildi