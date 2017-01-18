CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakarette bulunduÄŸu iddiasÄ±yla emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne 4 yÄ±l hapis istemi

15 Temmuz gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÃ§in "kaÃ§acak delik arÄ±yordur" dediÄŸi iddia edilen GÃ¼rsu Ä°lÃ§e Emniyet Amiri Kadriye KaÃ§ar'Ä±n ayrÄ±ca "darbeci askerlere karÅŸÄ± direnilecek" anonsuna "Asker gelirse ben neden direneyim? SilahÄ±mÄ±zÄ± teslim ederiz" aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Bursa'da, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Emniyet Müdürü Kadriye Kaçar'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan için ''kaçacak delik arÄ±yordur'' dediÄŸi iddia edildi. AyrÄ±ca, emniyet müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n telsizinden yaptÄ±ÄŸÄ±, ''darbeci askerlere karÅŸÄ± direnilecek'' anonsunu duyunca, kendi aralarÄ±nda "Asker gelirse neden direneceÄŸim? SilahÄ±mÄ±zÄ± teslim ederiz." dedikleri iddiasÄ±yla tutuklanan merkez Gürsu Ä°lçe Emniyet Amiri 35 yaÅŸÄ±ndaki Kadriye Kaçar ile tutuksuz yargÄ±lanan polis memuru Bayram Kara'ya o gece cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçundan yargÄ±landÄ±klarÄ± davada 4'er ay hapis cezasÄ± verildi. Mahkeme, sanÄ±klara verilen cezanÄ±n hükmün okunmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.

GÖZALTINA ALINAN 4 POLÄ°STEN 3'Ü TUTUKLANDI

Bursa'da, 15 Temmuz gecesi, emniyet müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n telsizi ile tüm birimlere "Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz. Askerin yapacaÄŸÄ± hareketlere karÅŸÄ± direnilecek, silah teslim edilmeyecek. TalimatÄ±mÄ±za uyulacak." anonsunu duyan Merkez Gürsu Ä°lçesi Emniyet MüdürlüÄŸü'nde görevli Emniyet Amiri Kadriye Kaçar, 45 yaÅŸÄ±ndaki Komiser Ergün ÅžimÅŸek ile 42 yaÅŸÄ±ndaki polisler Murat Çelebi ve Bayram Kara, iddiaya göre askerlerin gelmesi halinde, silahlarÄ±nÄ± teslim etme kararÄ± aldÄ±. Darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±ndan sonra ilçe emniyet müdürlüÄŸünde görevli polis memurlarÄ±nÄ±n ÅŸikayeti üzerine aralarÄ±nda Emniyet Amiri Kadriye Kaçar'Ä±n da bulunduÄŸu 4 polis gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SavunmalarÄ±ndan sonra adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden 3'ü tutuklanÄ±rken, Bayram Kara ise tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SanÄ±k polisler daha sonra meslekten ihraç edildi.

EMNÄ°YET MÜDÜRÜ: ÅžÄ°MDÄ° KAÇACAK DELÄ°K ARIYORDUR

Bursa 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 4 sanÄ±k hakkÄ±nda anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs suçundan ömür boyu, silahlÄ± terör örgütüne üye olmaktan ise 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Bu dava devam ederken, darbe giriÅŸiminin olduÄŸu gece CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± kastederek, "ÅŸimdi kaçacak delik arÄ±yordur" dediÄŸi öne sürülen Kadriye Kaçar ile polis memuru Burhan Kara hakkÄ±nda, Bursa 26'ncÄ± Asliye Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçlamasÄ±yla ilgili yargÄ±lamaya baÅŸlandÄ±. SanÄ±klarÄ±n tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bu davadaki ilk duruÅŸmada karar çÄ±ktÄ±. Mahkeme hakimi yöneltilen suçlarÄ± kabul etmeyen her 2 sanÄ±ÄŸa önce 1'er yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayÄ± sanÄ±klarÄ±n iyi halini dikkate alarak 10 aya düÅŸürüp hükmün okunmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±.