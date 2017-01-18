Karlov suikastÄ±nda serginin organizatÃ¶rÃ¼ de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara'da sergi aÃ§Ä±lÄ±nda katÄ±lan Karlov'a yÃ¶nelik suikasta iliÅŸkin soruÅŸturmada olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi serginin organizatÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastiyle ilgili soruÅŸturmada serginin organizatörü T.Ö. ile Ankara Emniyet Personel Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli bir polisin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"KORUMA SANDIM" DEMÄ°ÅžTÄ°

Hürriyet'ten Fevzi KÄ±zÄ±lkoyun'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, organizatör T.Ö.'nün Ankara Terörle Mücadele Åžube'sinde sorgusu sürüyor. T.Ö, saldÄ±rÄ±dan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada, Karlov'u vuran polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä± koruma zannettiklerini söylemiÅŸ, saldÄ±rÄ±dan üç gün önce AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'ne gelmiÅŸ olabileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n emniyette korunup korunmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturmada da Ankara Emniyet Personel Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli bir polis memuru gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'ABÄ°'LERÄ° TUTUKLANDI

Karlov'u öldüren polis AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± oteli ilk olarak 14 AralÄ±k tarihinde telefonla arayarak 16 tarihinde rezervasyon yaptÄ±ÄŸÄ±, 1 gün sonra tekrar oteli arayarak rezarvasyonu iptal ederek suikast gününü 19 AralÄ±k olarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸi belirlenmiÅŸti.Karlov, 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoÄŸraf sergisinin 19 AralÄ±k'taki açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan öldürüldü. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da arasÄ±nda AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ± olan avukat, kÄ±z arkadaÅŸÄ± ile eski evini kiralayan polislerin bulunduÄŸu 20'e yakÄ±n kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu süreçte AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ± öne çÄ±karken, AltÄ±ntaÅŸ'a Ä°zmir'deki polis okulunda okurken 'abilik' yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen kiÅŸi dahil 4'ü polis 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.