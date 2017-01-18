Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 12:58

ÅžanlÄ±urfa'da DAEÅž'in canlÄ± kuryesi Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ±yla birlikte ele geÃ§irildi


TerÃ¶r soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'da polislerin dÃ¼zenlediÄŸi DAEÅž operasyonu kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n canlÄ± kuryesi yakalandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'da DAEÅž terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kritik bir isim yakalandÄ±. Örgütün 'Abud Mahho' isimli canlÄ± bomba kuryesi çok sayÄ±da patlayÄ±cÄ±yla birlikte ele geçirildi. Bulunan patlayÄ±cÄ±nÄ±n Ankara, Ä°stanbul ve Gaziantep'te düzenlenen saldÄ±rÄ±larla benzerlik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

SORGUDA SÖYLEDÄ°ÄžÄ° YERDEN PATLAYICI MALZEMELERÄ° ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, ÅžanlÄ±urfa'da DAEÅž terör örgütüne yönelik operasyon baÅŸlatan Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Abud Mahho isimli DAEÅž'lÄ± teröristi gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyete götürülerek sorgulanan teröristin ifadesi doÄŸrultusunda Akçakale ilçesi sÄ±nÄ±rÄ±nda bir çuval içerisinde 3 adet el bombasÄ± fünye grubu, 6 adet elektrikli hale çevrilmiÅŸ kapsül, 3 adet basma tipi anahtar sistemi ve 3 kilo 560 gram RDX TNT karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ana patlayÄ±cÄ± ele geçirildi.

ANKARA, Ä°STANBUL, GAZÄ°ANTEP'TEKÄ° PATLAMALARDAKÄ°LERLE AYNI

Ele geçirilen malzemeleri inceleyen emniyet mensuplarÄ±, canlÄ± bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler olduÄŸunu ve örgütün Ankara, Ä°stanbul ve Gaziantep'te düzenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lan malzemelerle benzerlik gösterdiÄŸini saptadÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n çok yönlü olarak devam ettiÄŸi bildirildi.

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