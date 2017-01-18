CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan FETÃ– itirafÃ§Ä±larÄ±yla ilgili uyarÄ±da bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FETÃ– itirafÃ§Ä±larÄ±yla ilgili, "Ä°Ã§eride olan Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±m var. Ä°tirafÃ§Ä± diyerek ortaya Ã§Ä±kÄ±yorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayÄ± oynuyorlar, doÄŸru konuÅŸmuyorlar" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YargÄ±da Birlik DerneÄŸi üyelerini kabulünde konuÅŸtu. ErdoÄŸan, FETÖ itirafçÄ±larÄ±yla ilgili yargÄ±ya uyarÄ±larda bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÖ soruÅŸturmalarÄ±ndaki bazÄ± 'itirafçÄ±lar' ile baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde görüÅŸtüÄŸünü, açÄ±klamalarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunanlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n "itirafçÄ± namÄ±yla aldatmacayÄ± oynadÄ±klarÄ±nÄ±" belirten ErdoÄŸan, "BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±yla benim zamanÄ±nda baÅŸa baÅŸ görüÅŸmelerim olmuÅŸtur, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m zamanÄ±nda. Åžimdi itirafçÄ± olarak söyledikleriyle BaÅŸbakan olduÄŸum zaman bana söylediklerine baktÄ±ÄŸÄ±m zaman tamamen aykÄ±rÄ± ifadeler." dedi.ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:"Ülkemize milletimize ÅŸahsÄ±ma kurulan tuzaklarÄ± oyunlarÄ± fark etmekte zaman zaman geç kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görüyorum. YargÄ±da yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar da bunlarÄ±na arasÄ±ndadÄ±r. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±lar tek taraflÄ± ve sadece bir dönemle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. YargÄ±yÄ± milletin deÄŸil belli örgütün emrine sokmak isteyenler varken yargÄ± üzerinden siyasi kurumlarÄ± alt etmeye çalÄ±ÅŸan vesayetçi bir anlayÄ±ÅŸ söz konusuydu. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n ilk dönemlerinde sergiledikleri nobranlÄ±klarÄ± unutmam mümkün deÄŸildir.

"ÖYLE YÖNTEMLERLE KARÅžIMIZA ÇIKTILAR KÄ° UTANDIM"

''367 garabeti dahil öyle yöntemlerle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±lar ki ben utandÄ±m. FETÖ örgütü özel önem verdiÄŸi yargÄ±nÄ±n içine sÄ±zmaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sürede bu sÄ±zma harekatÄ± yapÄ±lmadÄ±. Biz hayatÄ±mÄ±zÄ±n hiçbir döneminde insanlarÄ± peÅŸin hükümle deÄŸerlendirmedik. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargÄ±yÄ± ne de baÅŸka bir grubu peÅŸinen asla teslim etmiÅŸ deÄŸiliz. Fakat bu örgütün zihin dünyasÄ± ve organizasyon yapÄ±sÄ± her türlü iyi niyeti istismara açÄ±k olduÄŸu için pek çok yerde güç temerküzüne girdiÄŸini gördük. Suçluyla suçsuzu aynÄ± çuvala dolduran böyle bir anlayÄ±ÅŸÄ±n adalet tesis etmesi mümkün deÄŸildir. O dönemde açÄ±lan davalarÄ±n neredeyse tamamÄ± sonuçsuz kalmÄ±ÅŸtÄ±r.''

"17-25 ARALIK DARBEDÄ°R"

''YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na halel getirmemek için meseleye keskin bir ÅŸekilde müdahale etmedik. 17-25 AralÄ±k operasyonunu birileri benim ÅŸahsi meselem olarak göstermek istedi. Oysaki yargÄ±ya hakim olmak isteyen bu örgütün kedini inkar edilemez ÅŸekilde ortaya çÄ±karmasÄ±ydÄ±. MeÅŸru hükümeti devirerek yönetime el koymaya çalÄ±ÅŸmanÄ±n anlamÄ±m darbedir. 17-25 AralÄ±k da bir darbe giriÅŸimidir. Hükümet ve siyasi kadrolar olarak gösterdiÄŸimiz saÄŸlam duruÅŸ ve milletimizin güçlü desteÄŸi sayesinde bu darbe giriÅŸimini boÅŸa çÄ±karttÄ±k. 17-25 AralÄ±k'ta baÅŸaramadÄ±klarÄ±nÄ± 15 Temmuz'da TSK içindeki yandaÅŸlarÄ± ile gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Hala o Pensilvanya'daki zat utanmadan sÄ±kÄ±lmadan bütün bunlar senaryo diyor. Biz neyin senaryo olduÄŸunu biliyoruz. Gelecek yakÄ±ndÄ±r ve gelecek bunu çok açÄ±k ortaya koyacaktÄ±r. Çünkü ben ilahi adaletin tecellisinden zerre kadar ÅŸüphe etmiyorum. Bu adalet tecelli edecek. BatÄ±da bazÄ±larÄ± size pas vermiyor olabilir görüÅŸmüyor olabilir. Hiç umursamayÄ±n. Kusura bakmayÄ±n biraz aÄŸÄ±r olacak ama it ürür kervan yürür.''

"Ä°TÄ°RAFÇI DÄ°YE ORTAYA ÇIKAP ALDATMACAYI OYNUYORLAR"

''YargÄ±da birlik derneÄŸi iyi ki kuruldu. MeydanÄ± boÅŸ bÄ±rakÄ±rsanÄ±z birileri o meydanÄ± doldurur. Åžu anda içeride olanlardan çok iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±m var. Ä°tirafçÄ± namÄ±yla ortaya çÄ±kÄ±yorlar. Fakat bunlar doÄŸru konuÅŸmuyor çok açÄ±k söylüyorum. Ä°tirafçÄ± diye ortaya çÄ±karken aldatmayÄ± oynuyorlar. Çünkü bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±yla baÅŸa baÅŸ görüÅŸmelerim olmuÅŸtur. Åžimdi itirafçÄ± olarak söyledikleriyle bana BaÅŸbakan'ken söyledikleri farklÄ± ÅŸeyler."