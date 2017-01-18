Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 13:38

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis isteniyor


FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verilecek.

FethullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapÄ±lanmasÄ±na yönelik aralarÄ±nda Said Sefa, Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 29 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

'FUAT AVNÄ°' Ä°ÇÄ°N MÜEBBET Ä°STENDÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazÄ±rlanan iddianamede, Twitter'da "Fuat Avni" hesabÄ±nÄ± açan firari sanÄ±k Said Sefa'nÄ±n "Darbeye teÅŸebbüs ve silahlÄ± örgüt yöneticiliÄŸi" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 15 yÄ±la kadar hapsi talep edildi.

ATÄ°LLA TAÅž'IN 10 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

AralarÄ±nda Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu diÄŸer 28 ÅŸüphelinin ise "silahlÄ± örgüt üyeliÄŸi" suçundan 10 yÄ±la kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalÄ±k iddianamede, Fuat Avni hesabÄ±nÄ±n "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabÄ±" olduÄŸu vurgulandÄ±.

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CÃ¼bbeli Ahmet'in yasak dediÄŸi satranÃ§ta TÃ¼rkiye bir ilke imza attÄ±

CÃ¼bbeli Ahmet'in "SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer" lafÄ±nÄ±n Ã¼zerine TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu, DÃ¼nya SatranÃ§ OlimpiyatÄ±'nda en iyi derecesini yaptÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan FETÃ– itirafÃ§Ä±larÄ±yla ilgili uyarÄ±da bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FETÃ– itirafÃ§Ä±larÄ±yla ilgili, "Ä°Ã§eride olan Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±m var. Ä°tirafÃ§Ä± diyerek ortaya Ã§Ä±kÄ±yorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayÄ± oynuyorlar, doÄŸru konuÅŸmuyorlar" dedi.


ÅžanlÄ±urfa'da DAEÅž'in canlÄ± kuryesi Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ±yla birlikte ele geÃ§irildi

TerÃ¶r soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'da polislerin dÃ¼zenlediÄŸi DAEÅž operasyonu kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n canlÄ± kuryesi yakalandÄ±.