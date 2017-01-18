FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis isteniyor

FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verilecek.

FethullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapÄ±lanmasÄ±na yönelik aralarÄ±nda Said Sefa, Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 29 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

'FUAT AVNÄ°' Ä°ÇÄ°N MÜEBBET Ä°STENDÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazÄ±rlanan iddianamede, Twitter'da "Fuat Avni" hesabÄ±nÄ± açan firari sanÄ±k Said Sefa'nÄ±n "Darbeye teÅŸebbüs ve silahlÄ± örgüt yöneticiliÄŸi" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 15 yÄ±la kadar hapsi talep edildi.

ATÄ°LLA TAÅž'IN 10 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

AralarÄ±nda Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu diÄŸer 28 ÅŸüphelinin ise "silahlÄ± örgüt üyeliÄŸi" suçundan 10 yÄ±la kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalÄ±k iddianamede, Fuat Avni hesabÄ±nÄ±n "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabÄ±" olduÄŸu vurgulandÄ±.