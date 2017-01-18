Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 14:01

CÃ¼bbeli Ahmet'in yasak dediÄŸi satranÃ§ta TÃ¼rkiye bir ilke imza attÄ±


CÃ¼bbeli Ahmet'in "SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer" lafÄ±nÄ±n Ã¼zerine TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu, DÃ¼nya SatranÃ§ OlimpiyatÄ±'nda en iyi derecesini yaptÄ±.

Türkiye, 2017 Dünya TakÄ±mlar Satranç ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±. Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 42. Dünya Satranç OlimpiyatÄ±'nda 6. olarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini yapan milli takÄ±m, 2017 Dünya TakÄ±mlar ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lÄ±m hakkÄ± elde etti.

Ä°LK DEFA EV SAHÄ°BÄ° OLMADAN KATILACAÄžIZ

A Mili TakÄ±m, daha önce 2009 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda Türkiye'de düzenlenen bu büyük turnuvada yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Milliler, böylece ilk defa ev sahibi olmadan bu organizasyonda mücadele edecek.Rusya'nÄ±n HantÄ±-Mansiysk ÅŸehrinde 16-28 Haziran tarihlerinde gerçekleÅŸtirilecek ÅŸampiyonaya 10 ülke katÄ±lacak.Turnuvada Türkiye'nin yanÄ± sÄ±ra Çin, ABD, Ukrayna, Rusya, MÄ±sÄ±r, Hindistan, Norveç, Polonya ve Dünya Satranç Federasyonu tarafÄ±ndan seçilecek bir ülke takÄ±mÄ± yer alacak.

ANTALYA'DA SATRANÇ ÅžÖLENÄ°

Öte yandan TSF, Antalya'da yaklaÅŸÄ±k 6 bin kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± satranç organizasyonu düzenleyecek.Antalya, 21-27 Ocak tarihleri süresince Türkiye Küçükler ÅžampiyonasÄ±, Türkiye YÄ±ldÄ±zlar ÅžampiyonasÄ± ve Türkiye Emektarlar ÅžampiyonasÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacak.TSF BaÅŸkanÄ± GülkÄ±z Tulay, Türkiye'de satranç sporuna ilginin her gün biraz daha artÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Rekor katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸen bu organizasyonumuz da bunun göstergesi. Bu yÄ±l EskiÅŸehir'den Batman'a, Sinop'tan Mersin'e, MuÄŸla'dan DiyarbakÄ±r'a, Kars'tan Çanakkale'ye kadar 81 ÅŸehirden 2 bin 524 sporcu ve ailelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 6 bin kiÅŸilik dev bir spor organizasyonuna imza atÄ±yoruz. GeçtiÄŸimiz yÄ±l bu buluÅŸmaya 5 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kendi rekorumuzu da kÄ±rdÄ±k. DoÄŸudan batÄ±ya, güneyden kuzeye Türkiye'yi satrançta buluÅŸturuyoruz."

CÜBBELÄ° AHMET NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

"Satranç tavladan da kumardan da beter. satranç oynamaktansa ateÅŸi tutmak daha hayÄ±rlÄ±. satranç oynayan kiÅŸi insanlarÄ±n en yalancÄ±sÄ±. Oynayanlara ölürken kelimei ÅŸehadet nasip olmayabilir. satranç oynayan lanetlenmiÅŸtir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunlarÄ± oynayacaÄŸÄ±nÄ±za elinize tesbih alÄ±n, sübhanallah çekin"

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