Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 16:34

â€™Polis giremezâ€™ denilen bÃ¶lgede dev operasyon

adana

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n sÄ±k sÄ±k gÃ¶steri yaptÄ±ÄŸÄ± ve polisin giremeyeceÄŸi iddia edilen Karasu Mevkiiâ€™nde polis ekipleri operasyon yaptÄ±

Merkez Seyhan Ä°lçesi DaÄŸlÄ±oÄŸlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi Karasu Mevkii’ne gelen ekipler, zÄ±rhlÄ± araçlarla çevre güvenliÄŸini saÄŸladÄ±. Bölücü terör örgütü PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu’da ekipler, yoldan geçen araçlarÄ± tek tek durdurup, kontrol etti. Åžüpheli kiÅŸilerin kimlik sorgulamasÄ±na yapan ekipler, kahvehane ve iÅŸyerlerinde de arama yaptÄ±.

Devriye gezen zÄ±rhlÄ± araçlar uygulamaya katÄ±lan ekiplerin güvenliÄŸini saÄŸlarken, caddeye açÄ±lan sokaklarÄ±n giriÅŸlerini tutan Özel Harekat timleri de tetikte bekledi. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren ve 450 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamada, bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n duvarlara yazdÄ±ÄŸÄ± sloganlar sprey boyalarla ile silindi, 53 otomobil, 15 motosiklet ile 150 ÅŸahsÄ±n GBT sorgusunu yapÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

taksim

Taksim'de gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°stanbul polisi Taksim MeydanÄ± ve Ã§evresinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±


CÃ¼bbeli Ahmet'in yasak dediÄŸi satranÃ§ta TÃ¼rkiye bir ilke imza attÄ±

CÃ¼bbeli Ahmet'in "SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer" lafÄ±nÄ±n Ã¼zerine TÃ¼rkiye SatranÃ§ Federasyonu, DÃ¼nya SatranÃ§ OlimpiyatÄ±'nda en iyi derecesini yaptÄ±.


FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis isteniyor

FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili Atilla TaÅŸ'a 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verilecek.