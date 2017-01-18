â€™Polis giremezâ€™ denilen bÃ¶lgede dev operasyon

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n sÄ±k sÄ±k gÃ¶steri yaptÄ±ÄŸÄ± ve polisin giremeyeceÄŸi iddia edilen Karasu Mevkiiâ€™nde polis ekipleri operasyon yaptÄ±

Merkez Seyhan Ä°lçesi DaÄŸlÄ±oÄŸlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi Karasu Mevkii’ne gelen ekipler, zÄ±rhlÄ± araçlarla çevre güvenliÄŸini saÄŸladÄ±. Bölücü terör örgütü PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu’da ekipler, yoldan geçen araçlarÄ± tek tek durdurup, kontrol etti. Åžüpheli kiÅŸilerin kimlik sorgulamasÄ±na yapan ekipler, kahvehane ve iÅŸyerlerinde de arama yaptÄ±.

Devriye gezen zÄ±rhlÄ± araçlar uygulamaya katÄ±lan ekiplerin güvenliÄŸini saÄŸlarken, caddeye açÄ±lan sokaklarÄ±n giriÅŸlerini tutan Özel Harekat timleri de tetikte bekledi. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren ve 450 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamada, bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n duvarlara yazdÄ±ÄŸÄ± sloganlar sprey boyalarla ile silindi, 53 otomobil, 15 motosiklet ile 150 ÅŸahsÄ±n GBT sorgusunu yapÄ±ldÄ±.