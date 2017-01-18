Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n verdiÄŸi ifade ÅŸok etti

Reina katliamÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin sorgusu yaklaÅŸÄ±k 45 saattir devam ediyor

Emniyet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan risk analizi yapÄ±larak ifade öncesi ön görüÅŸme yapÄ±lÄ±yor. VerdiÄŸi cevaplarÄ±n doÄŸruluÄŸu tek tek araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren terörist Abdulkadir MaÅŸaripov'un Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde (TEM) gözaltÄ± iÅŸlemleri yaklaÅŸÄ±k 45 saattir devam ediyor. Emniyet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan risk analizi yapÄ±larak ifade öncesi ön görüÅŸme yapÄ±lÄ±yor. VerdiÄŸi cevaplarÄ±n doÄŸruluÄŸu tek tek araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

TÜRKÇE AZ BÄ°LÄ°YOR, RUSÇA KONUÅžARAK CEVAP VERÄ°YOR

Ebu Muhammed El Horasani Kod adlÄ± Abdulkadir MaÅŸaripov'a konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman risk analiz uzmanÄ± ekip tarafÄ±ndan önce Türkçe sorular yöneltildi. Bunlara 'Türkçeyi az biliyorum' diyerek cevap vermemesi üzerine Ä°ngilizce sorular soruldu, bunlara da cevap vermeyince aynÄ± sorular Rusça sorulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± zaman akÄ±cÄ± ÅŸekilde cevaplar vermeye dün gece saatlerinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"NÄ°YE REÄ°NA'YA SALDIRDIN?"

Risk analiz uzmanlarÄ±nÄ±n sorduÄŸu ilk soru; 'Niye Reiana'ya saldÄ±rdÄ±n ?' oldu. MaÅŸaripov ise bu soru karÅŸÄ±sÄ±nda, 'Onlar kafir, olduÄŸu için oraya saldÄ±rdÄ±m' dediÄŸi iddia edildi.

"NÄ°ÇÄ°N KAPIDA KÄ° POLÄ°SÄ° ÖLDÜRDÜN?"

Risk analiz uzmanlar ikinci olarak, 'Niçin kapÄ±daki polisi öldürdün?' diye sordu. MaÅŸaripov bu soruya ise, 'Ä°lk önce polis bana ateÅŸ etti. Onu öldürmeden içeriye giremezdim' dediÄŸi öÄŸrenildi.

"2015 YILINDA Ä°ran'DA SAHTE PASAPORT YÜZÜNDEN TUTUKLANDIM"

MaÅŸaripov'un sorulara verdiÄŸi cevaplar üzerine sohbet havasÄ±nda geçen konuÅŸmalarda ekiplere 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ran'da sahte pasaport sebebiyle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k 1 ay tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öne sürüldü.

"CANLI BOMBA EYLEMÄ° YAPACAKTIM, ÖNLEMLER SEBEBÄ°YLE REÄ°ANA'YI SEÇTÄ°M"

Cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan bir süre sonra 2016 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda Kaçak yollardan Ä°ran üzerinden Türkiye'ye geldiÄŸini söylediÄŸi iddia edilen MaÅŸaripov, "Türkiye'ye geldiÄŸimde Konya'ya yerleÅŸtim ve orada 1 yÄ±la yakÄ±n kaldÄ±m. Bu sürede sürekli Rakka ile mesajlaÅŸma programlarÄ± sebebiyle irtibat halindeydim. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Taksim'de canlÄ± bomba eylemi yapmam için talimat verildi, bunun üzerine Ä°stanbul'a geldim. Taksim'de çektiÄŸim keÅŸif görüntüsü bunun içindi. ÇektiÄŸim görüntüyü Rakka'ya yolladÄ±m IÅžÄ°D'in Ä°stanbul emiri Hoca Aka ve yardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan uygun bulundu" dedi.

"FLASBANG'LERÄ° EL BOMBASI SANIYORDUM, PATLAYINCA ANLADIM"

YÄ±lbaÅŸÄ± günü yoÄŸun önlemi olmasÄ± ve bombayÄ± getirecek kiÅŸiyle buluÅŸamadÄ±ÄŸÄ± için durumu Rakka'da bulunan IÅžÄ°D'in Ä°stanbul emiri Hoca Aka'ya bildirdiÄŸini anlatan MaÅŸaripov, "Hoca Aka, bunun üzerine bölgede ses getirici bir hedef bulmamÄ± söyledi. Daha önceden adÄ±nÄ± gece kulübü olarak duyduÄŸum Reina'nÄ±n önünden saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda geçtim. Fazla güvenlik önlemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸüm için burayÄ± uygun bulduÄŸumu onaylatmak için Rakka'ya bildirdim. Kabul edilmesi üzerine, kaldÄ±ÄŸÄ±m evdeki silahÄ± ve el bombasÄ± olarak bildiÄŸim Flashbang'leri alarak Reina'ya ölmeye gelerek eylemi gerçekleÅŸtirdim. Patlayan bombalarÄ±n Ä±ÅŸÄ±k çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce kaçtÄ±m" dediÄŸi öÄŸrenildi.

"EYLEMÄ° RAKKA'YA BÄ°LDÄ°RDÄ°M, KAÇMAMI AYARLAYACAKLARDI"

Eylem sonrasÄ± Rakka ile irtibata geçerek bir süre sessizce beklemesi gerekildiÄŸini Konya'daki hücrenin kendisine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸini söyleyen MaÅŸaripov, "Gelen talimat doÄŸrultusunda Ali Mohammed Jameel (Esenyurt'ta yakalanan Irak'lÄ±) ile irtibata geçtim ve Esenyurt'ta onun kiraladÄ±ÄŸÄ± eve Senegal uyruklu Dina A. ile birlikte 4-5 farklÄ± evde kaldÄ±k. Ali Mohammed Jameel bize güvenliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸini söylemesiyle onun yeni kiraladÄ±ÄŸÄ± eve geçtik" diye anlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.