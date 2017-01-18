Halk otobÃ¼sÃ¼nde akÄ±llara durgunluk veren dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k

Ä°zmit'te bir halk otobÃ¼sÃ¼nde meydana gelen olayda Ã§ocuÄŸunun hasta olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸi yolculardan para topladÄ±.ÅžahsÄ±n dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu sonradan Ã¶ÄŸrenildi

Ä°zmit'te, halk otobüsünde cep telefonu ile görüÅŸürken aÄŸlayarak çocuÄŸunun hasta olduÄŸunu söyleyen kiÅŸiyi duyan sürücü yolculardan yardÄ±mcÄ± olunmasÄ±nÄ± istedi.

Halk otobüsündekilerin yardÄ±mlarÄ±yla 480 lira toplanarak aÄŸlayan kiÅŸiye verildi. Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Mustafa Kurt insanlarÄ±n duygularÄ±nÄ± kullanan kiÅŸinin dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu, sürücülerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli olmasÄ±nÄ± istedi.

Önceki gün, Umuttepe seferini yapan halk otobüsünde yaÅŸanan olay aracÄ±n güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Cep telefonu ile sesli bir ÅŸekilde konuÅŸan kiÅŸi çocuÄŸunun hasta olduÄŸu söylerken, aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. Halk otobüsü sürücüsü telefonla konuÅŸan kiÅŸinin aÄŸlamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yolculara seslenerek, yardÄ±mcÄ± olunmasÄ±nÄ± istedi.

Yolcular bir anda elden ele para topladÄ±. Toplanan para aÄŸlayan kiÅŸiye verildi. AyaÄŸa kalkÄ±p teÅŸekkür eden kiÅŸi yolculardan haklarÄ±nÄ± helal etmelerini istedi. Yolcular da 'helal olsun' diyerek cevap verdi. Otobüste yolcularÄ±n ve sürücünün hassasiyeti sosyal medyada yer alÄ±rken, kimileri sürücüyü ve yolcularÄ± takdir ederken, kimileri ise para verilen kiÅŸinin dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu iddia etti.

Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Mustafa Kurt otobüsteki kiÅŸinin dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi.

VatandaÅŸlarÄ±n duygularÄ±nÄ± kullanan kiÅŸilerin para topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mustafa Kurt, "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kta ender rastlanan bir olaya tanÄ±k olduk. 16 Ocak pazartesi günü 53 numaralÄ± hattÄ±mÄ±zda bir vatandaÅŸ otobüse biniyor. YanÄ±nda çocuÄŸuyla birlikte ve çocuÄŸunun aÄŸzÄ±nda maske var. Otobüs dolduktan sonra telefonla biriyle görüÅŸüyor ve baÅŸlÄ±yor aÄŸlamaya. AÄŸlayÄ±nca burada maÄŸdur olduÄŸunu ve çocuÄŸunun hasta olduÄŸunu belirtiyor. Bu sefer tabi buna dayanamayan bizim ÅŸoför esnaf arkadaÅŸÄ±mÄ±z iyi niyetle bu arkadaÅŸÄ±mÄ±za yardÄ±m niyetiyle yolculardan para topluyor ve kendisine veriliyor.

Biz araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k. Bu kiÅŸi veya bu kiÅŸilerin kalabalÄ±k hatlara binerek aynÄ± yöntemi kullanarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. Türk insanÄ±nda merhamet duygusundan dolayÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece yardÄ±m amaçlÄ± destek oldular ama bunun dolandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu görüldü. DiÄŸer ÅŸoför arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± uyarÄ±yoruz, bu gibi yöntemlere asla müsaade edilmesin. Yolculuk yapan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu konuda duyarlÄ± olsunlar. Çünkü gördük ki bu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kta son ve güzel bir sistem. Ä°nsanlarÄ±n duygularÄ± ile oynayabiliyorlar. Dikkatli olmalarÄ± yönünde uyarmak istiyorum" dedi.