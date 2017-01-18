Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 20:48

EskiÅŸehir'de ÅŸÃ¼pheli valiz paniÄŸi

ÅŸÃ¼pheli Ã§anta

EskiÅŸehir'de iÅŸlek bir caddeye bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli Ã§anta panik yarattÄ±

EskiÅŸehir'in kalabalÄ±k bir caddesine bÄ±rakÄ±lan ÅŸüpheli valiz paniÄŸe neden oldu.Ä°smet Ä°nönü Caddesi üzerinde bir bankÄ±n üstünde ÅŸüpheli valizi gören vatandaÅŸlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±. Polis ekipleri yaya geçiÅŸine kapalÄ± olan caddeyi, yaya ve tramvay geçiÅŸine de kapattÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlar olayÄ± meraklÄ± gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanÄ±, valize fünye yerleÅŸtirdi. Valizin içerisinden çamaÅŸÄ±r çÄ±kmasÄ± vatandaÅŸlara rahat bir nefes aldÄ±rdÄ±.

 
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