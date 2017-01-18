O il sÄ±fÄ±rdan inÅŸa edilecek

TerÃ¶ristlerden temizlenen ÅžÄ±rnak yeniden kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle yapÄ±landÄ±rÄ±lacak.

PKK'lÄ± teröristlerden temizlenen ÅžÄ±rnak'ta yaralar devlet eliyle sarÄ±lÄ±rken yürütülen çalÄ±ÅŸmalar belediyenin projeleri ile taçlanacak. Belediye BaÅŸkan Vekili olarak görevlendirilen Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Turan BedirhanoÄŸlu, geçici deÄŸil kalÄ±cÄ± çözümler için uÄŸraÅŸ verdiklerine iÅŸaret ederek "Konut hariç 400 milyonu aÅŸacak deÄŸerde projelere imza atacaÄŸÄ±z. ÅžÄ±rnak'Ä± bir yÄ±l içerisinde kimsenin tanÄ±yamayacaÄŸÄ± yeniden yaÅŸanabilir bir kent haline getireceÄŸiz." dedi.AralarÄ±nda terör örgütünün sözde yöneticileri ile daÄŸ kadrosundan gelenlerin de bulunduÄŸu 508 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi, 50 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bin 845 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla tuzaklanan 240 barikatÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 39 çukurun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 14 bin 727 evde Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸünce hasar tespit çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentte, 14 KasÄ±m 2016'da sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden imar ve altyapÄ± yenilenmesi için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar tüm hÄ±zÄ±yla sürüyor.

KENT BELEDÄ°YE HÄ°ZMETÄ°YLE TANIÅžTI

Terörün izlerinin silinmesi, terör maÄŸduru vatandaÅŸlarÄ±n yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± için kentte bir yandan devlet çalÄ±ÅŸma yürütüyor, diÄŸer yandan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereÄŸi Belediye BaÅŸkan Vekili olarak görevlendirilen Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Turan BedirhanoÄŸlu'nun öncülüÄŸünde hazÄ±rlanan projeler hayata geçiriliyor.

6 BÄ°N KONUT Ä°NÅžASI DEVAM EDÄ°YOR

Kent rutin olarak temizlenirken teröristlerin tuzakladÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirmeleri sonucu tahrip olan yollar onarÄ±lÄ±yor, cadde ve refüjler süratle düzenleniyor. Belediyenin Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ile planladÄ±ÄŸÄ± 6 bin konutun inÅŸasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

AYRILAN BÜTÇE AÇIKLANDI

Belediye BaÅŸkan Vekili BedirhanoÄŸlu, kent için belirledikleri hedefleri ve hayata geçirecekleri projeleri anlattÄ±. Belediye kaynaklarÄ±ndan terör maÄŸduru ihtiyaç sahibi ailelere her gün 3 bin ekmek daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± belirten BedirhanoÄŸlu, kentte yapÄ±lacak yol çalÄ±ÅŸmalarÄ± için 105 milyon, kanalizasyon hattÄ± için 28 milyon, içme suyu çalÄ±ÅŸmalarÄ± için 23 milyon, park ve bahçeler için 4 milyon lira ödenek ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Ä°htiyaçlarÄ± gidermeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bir yandan da kenti belediye hizmeti ile buluÅŸturmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden BedirhanoÄŸlu, kenti yaÅŸanabilir hale getirmek için her türlü imkanÄ± seferber ettiklerini dile getirdi.

Ä°ÅžTE O PROJELER

BedirhanoÄŸlu, kentte hayata geçirecekleri projelere iliÅŸkin ÅŸöyle konuÅŸtu: "Kültür Merkezi ile Uludere Caddesinde Ä°l Özel Ä°dareye ait 83 dönümlük arsada yapacaÄŸÄ±mÄ±z mesire alanÄ± projemiz tamamlandÄ±. YapÄ±m aÅŸamasÄ±na geçiyoruz. Åžehir merkezinde devasa bir yaÅŸam parkÄ± projemiz var. 15 okula oyun parklarÄ±, engelliler için oyun alanlarÄ±, mesire alanlarÄ± gibi insanlarÄ±n hayat kalitesini yükseltecek projeler yakÄ±nda halkÄ±mÄ±zÄ±n hizmetinde olacak."Mevcut otogar binasÄ±nÄ±n yerine AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi ile KadÄ±n DoÄŸum Hastanesi yapacaklarÄ±nÄ± anlatan BedirhanoÄŸlu, yeni otogar binasÄ±nÄ±n ise ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda inÅŸa edileceÄŸini söyledi.

KONUTLAR HARÄ°Ç 400 MÄ°LYON LÄ°RALIK BÜTÇE

BedirhanoÄŸlu, geçici deÄŸil kalÄ±cÄ± çözümler için uÄŸraÅŸ verdiklerine iÅŸaret ederek "Konut hariç 400 milyonu aÅŸacak deÄŸerde projelere imza atacaÄŸÄ±z. ÅžÄ±rnak'Ä± bir yÄ±l içerisinde kimsenin tanÄ±yamayacaÄŸÄ± yeniden yaÅŸanabilir bir kent haline getireceÄŸiz." dedi.

BÄ°NALAR DOGALGAZ ALTYAPILI OLACAK

"YÄ±l içinde gerçekleÅŸtirilecek ihale ile kentte inÅŸa edilecek binalar doÄŸalgaz altyapÄ±lÄ± olacak" diyen BedirhanoÄŸlu, ayrÄ±ca kentteki Mijin suyuna alternatif olarak Cefane deresi suyundan istifade ederek içme suyu sorununu çözmek için Antalya Belediyesinden gelen ekiple proje ve analiz çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.