1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihaleye Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak Ã‡anakkale 1915, Cumhuriyet'in 100. yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lacak. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n bu projesi 20 Åžubattan itibaren ihaleye aÃ§Ä±k olacak.

2023 metre uzunluÄŸuyla, 1991 metre uzunluÄŸundaki Japon Akashi Kaikyo Köprüsünü geçerek birinciliÄŸe oturacak olan Çanakkale 1915 Köprüsünün yapÄ±m dönemi müÅŸavirlik hizmeti için ihale açÄ±ldÄ±. KÄ±nalÄ± - TekirdaÄŸ - Çanakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap - Ä°ÅŸlet - Devret Modeli ile YapÄ±lmasÄ±, Ä°ÅŸletilmesi ve Devri Projesi YapÄ±m Dönemi MüÅŸavirlik Hizmeti Ä°ÅŸi ihalesi 27 Mart'ta KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸünde yapÄ±lacak. KapalÄ± teklif alma usulüyle yapÄ±lacak ihaleye katÄ±lmak isteyenler 20 Åžubat'tan itibaren ihale dosyasÄ±nÄ± ücretsiz görebilecekler.

5 MÄ°LYON TL TEMÄ°NAT BEDELÄ°

Ä°hale dosyasÄ± satÄ±ÅŸ bedeli olarak 30 bin lira; geçici teminat bedeli ise 5 milyon lira olarak belirlendi.Söz konusu ihale Kamu Ä°hale Kanunu KapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak.

CUMHURÄ°YET'Ä°N 100. YILINDA AÇILACAK

Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açÄ±klÄ±kla dünyanÄ±n en uzun asma köprüsü olacak. Köprü ayaklarÄ± arasÄ±ndaki mesafe 2 bin 23 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taÅŸÄ±t ÅŸeridi bulunacak. Köprünün Cumhuriyet'in 100'üncü yÄ±lÄ± olan 2023 yÄ±lÄ±nda açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü'nün yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul- Ä°zmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldÄ±ÄŸÄ± Kuzey Marmara Otoyolu ve KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ Çanakkale- BalÄ±kesir Otoyolu projelerinin gerçekleÅŸtirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale BoÄŸazÄ±'na kurulacak köprüyle tamamlanacak. Marmara Otoyol Ringi'nin iki ayaÄŸÄ± Ä°stanbul-Ä°zmir ve Kuzey Marmara otoyollarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± sürüyor. Projenin üçüncü ayaÄŸÄ± KÄ±nalÄ±- TekirdaÄŸ Çanakkale- BalÄ±kesir Otoyolu olacak.