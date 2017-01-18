Ã‡Ã¶ken binanÄ±n altÄ±nda kalan iÅŸÃ§iyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Akdeniz Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesinde yapÄ±mÄ± devam eden binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucunda 6 iÅŸÃ§inin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve 1 iÅŸÃ§inin de enkaz altÄ±nda kurtarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Akdeniz Üniversitesi yerleÅŸkesinde yapÄ±mÄ± süren Morfoloji Bölümü ek binasÄ± inÅŸaatÄ±nda iskelenin çökmesi sonucu 6 iÅŸçi yaralandÄ±, göçük altÄ±ndaki bir iÅŸçiyi kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ise sürdüÄŸü bildirildi.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi RektörlüÄŸü arkasÄ±ndaki Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inÅŸaatÄ±nÄ±n iskelesi, beton döküldüÄŸü sÄ±rada çöktü. Ä°nÅŸaatta çalÄ±ÅŸan 7 iÅŸçi göçük altÄ±nda kaldÄ±.Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaÅŸan ekipler, göçükten 6 iÅŸçiyi kurtardÄ±. Ä°ÅŸçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Göçük altÄ±nda kalan bir iÅŸçinin bacaÄŸÄ±na demir saplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ÅŸçinin kurtarÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.