Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 21:48

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 37 polis tutuklandÄ±

bylock

Gaziantep'te FETÃ– Ã¼yelerinin mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 37 polis tutuklandÄ±

Gaziantep'te FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan 39 polisten 37'si tutuklandÄ±.Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 39 polis, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Åžüphelilerden, ikisi emniyet müdürü 37 polis tutuklandÄ±. DiÄŸer 2 polis ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.13 Ocak'ta gerçekleÅŸtirilen operasyonda 35 polis, devam eden operasyonlarda da 4 polis daha gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

akdeniz Ã¼niversitesi

Ã‡Ã¶ken binanÄ±n altÄ±nda kalan iÅŸÃ§iyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Akdeniz Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesinde yapÄ±mÄ± devam eden binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucunda 6 iÅŸÃ§inin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve 1 iÅŸÃ§inin de enkaz altÄ±nda kurtarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

okmeydanÄ±

OkmeydanÄ±nda helikopter destekli terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul OkmeydanÄ±nda helikopter destekli operasyona Ã§ok sayÄ±da polis katÄ±ldÄ±


1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihaleye Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak Ã‡anakkale 1915, Cumhuriyet'in 100. yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lacak. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n bu projesi 20 Åžubattan itibaren ihaleye aÃ§Ä±k olacak.