Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 37 polis tutuklandÄ±

Gaziantep'te FETÃ– Ã¼yelerinin mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 37 polis tutuklandÄ±

Gaziantep'te FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan 39 polisten 37'si tutuklandÄ±.Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 39 polis, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Åžüphelilerden, ikisi emniyet müdürü 37 polis tutuklandÄ±. DiÄŸer 2 polis ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.13 Ocak'ta gerçekleÅŸtirilen operasyonda 35 polis, devam eden operasyonlarda da 4 polis daha gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.