Karlov suikastÄ±na iliÅŸkin 2 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Karlov'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda biri polis olmak Ã¼zere 2 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Büyükelçi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±nda bulunan polis memuru Sercan BaÅŸar, esnaf Enes AsÄ±m Silin, avukat Serkan Ö, polis memuru Hasan T. ve akademisyen Abdulkadir Åž, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince adliyeye getirildi.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±ya ifade veren ÅŸüphelilerden akademisyen Abdulkadir Åž, savcÄ±lÄ±kça serbest bÄ±karÄ±ldÄ±. Polis memuru Sercan BaÅŸar ile Enes AsÄ±m Silin, tutuklama; avukat Serkan Ö. ve polis memuru Hasan T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulanan ÅŸüpheliler Sercan BaÅŸar ve Enes AsÄ±m Silin, "Terör örgütü FETÖ üyesi olduklarÄ±" suçlamasÄ±yla tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Serkan Ö. ve Hasan T, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Tutuklanan polis memuru Sercan BaÅŸar'Ä±n, Rus Büyükelçi Karlov suikastÄ±nÄ±n faili Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n polis okulundan "abisi" olduÄŸu tespit edilmiÅŸti. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n adres gösterdiÄŸi Demetevler Mahallesi'ndeki ev de Sercan BaÅŸar tarafÄ±ndan kiralanmÄ±ÅŸtÄ±.