Cezaevindeki mahkumlar koÄŸuÅŸta yangÄ±n Ã§Ä±kardÄ± 11 yaralÄ± var

Adana'da bulunan KÃ¼rkÃ§Ã¼ler AÃ§Ä±k ve KapalÄ± Cezaeviâ€™nin mahkumlarÄ± koÄŸuÅŸtaki yataklarÄ± ateÅŸe vererek yangÄ±n Ã§Ä±kardÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan 11 kiÅŸi hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

YangÄ±n, saat 23.45 sÄ±ralarÄ±nda merkez SarÄ±çam Ä°lçesi’ndeki Kürkçüler AçÄ±k ve KapalÄ± Cezaevi’nde çÄ±ktÄ±. YaÅŸlarÄ± 14 ile 18 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 6 tutuklu ve hükümlü, kaldÄ±klarÄ± koÄŸuÅŸta yataklarÄ± ateÅŸe verdi. Alevler kÄ±sa sürede yayÄ±lÄ±rken, infaz koruma memurlarÄ± koÄŸuÅŸu tahliye edip, yangÄ±na müdahale etti. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 6 çocuk ile 5 infaz koruma memuru, ambulanslarla kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

VALÄ° DEMÄ°RTAÅž: 3’ÜNÜN DURUMU AÄžIR

OlayÄ±n ardÄ±ndan Adana Valisi Mahmut DemirtaÅŸ ve Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ali Yeldan ile Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Fatih YÄ±lmaz, hastaneleri ziyaret edip, dumandan etkilenenler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

Hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Adana Valisi Mahmut DemirtaÅŸ, "Bir koÄŸuÅŸta 6 hükümlü ve tutuklu kalÄ±yor. Bunlar bir yangÄ±n çÄ±kartÄ±yorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Åžu an 11 yaralÄ±mÄ±z var. BunlarÄ±n hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3’ünün durumu biraz aÄŸÄ±r. Kamu görevlilerimizin durumu iyi" dedi.