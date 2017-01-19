Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 07:06

OkmeydanÄ±ndaki operasyonda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul OkmeydanÄ±nda dÃ¼n gece dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul OkmeydanÄ±'nda bazÄ± adreslere düzenlenen helikopter destekli terör operasyonunda 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince, terör örgütü DHKP/C doÄŸrultusunda faaliyet gösterdiÄŸi belirtilen Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.Çelik kapÄ±lar kÄ±rÄ±larak girilen binada 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden birinin canlÄ± bomba olabileceÄŸi ihtimali üzerinde durulduÄŸu kaydedildi.Burada yapÄ±lan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi.Bu arada gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürüldü.

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