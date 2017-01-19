Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 07:13

Kandil bÃ¶lgesinde tespit edilen hedefler imha edildi

kandil

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kandil bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 8 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile Kandil bölgesine hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi, tespit edilen 8 hedefin ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildiÄŸi bildirildi.TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, bugün 20.17 ila 20.35 saatleri arasÄ±nda Kandil bölgesine Türk Hava KuvvetleriÌ‡ne aiÌ‡t savaÅŸ uçaklarÄ± iÌ‡le hava harekatÄ± düzenlendi.Bölgede tespit edilen 8 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak, imha edildi.Görevlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n, emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

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