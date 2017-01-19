Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 21 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 21 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
Üsküdar, KadÄ±köy ve Kartal'Ä±n bazÄ± mahallelerine 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Üsküdar'da 09.00-11.00'de Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi elektrik alamayacak.
KadÄ±köy'de 13.00-15.00'te, HasanpaÅŸa Mahallesi Nabizade, Fahrettin Kerim Gökay, Andelip Esat sokaklarÄ±, EÄŸitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay, Poyraz, Ahsen ÇÄ±kmazÄ±, 09.30-11.00'de OsmanaÄŸa Mahallesi Vahapbey, SöÄŸütlüçeÅŸme, HalitaÄŸa, Pavlonya, ÇuhadaraÄŸa, Bekçi, KÄ±rtasiyeci, Leylak sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.Kartal'da ise 09.00-11.00'de Hürriyet Mahallesi Serdar, Abdi Ä°pekçi, Mermer sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.