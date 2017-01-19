Meteorolojiden 5 il iÃ§in Ã¶nemli uyarÄ±

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 il iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanÄ±n yarÄ±n sabaha kadar parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda 1 ila 3 derece düÅŸüÅŸ beklenen bölgede, rüzgar deÄŸiÅŸik yönlerden orta kuvvet ve kuvvetli esecek.Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiÄŸinden, yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli olmasÄ± istendi.