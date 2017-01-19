Reina katliamcÄ±sÄ± Ã¶zel kampta eÄŸitilmiÅŸ

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ± Ã¶zel bir kampta eÄŸittiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbul'daki Reina gece kulübünde 39 kiÅŸiyi katleden dinci terörist Abdulkadir Masharipov'un, Afganistan'daki kamplarda eÄŸitildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. 2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren artarak yapÄ±lanan terör aÄŸÄ±nÄ±n Irak ve Suriye'den sonra yeni hedefinin Türkistan olduÄŸu, Anadolu'nun da hedefleri arasÄ±nda bulunduÄŸu belirlendi. Suriye ve Irak'ta bulunan yabancÄ± uyruklu teröristler arasÄ±nda Orta Asya kökenlilerden özel birlikler oluÅŸturuldu. BunlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n Uygur, Özbek, Kazak, KÄ±rgÄ±z, Azerbaycan, Türkmen, DaÄŸÄ±stan kökenli olduklarÄ± tespit edildi. DEAÅž'a Türkiye'den de önemli ölçüde katÄ±lÄ±m oldu. Örgütün, eylemlerini Türkiye'ye de taÅŸÄ±ma planÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Türkiye'den giden teröristlerin de, Orta AsyalÄ± gençlerle birlikte eÄŸitime alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu yüzden aralarÄ±nda samimiyet doÄŸduÄŸu kaydedildi.

TÜRKÄ°STAN Ä°SLAM ORDUSU PARTÄ°SÄ°

Sözcü'nün haberine göre; El Kaide-DEAÅž-Taliban üçgeninde gençlere yönelik terör projesi yürütüldüÄŸü açÄ±klandÄ±. Türkçe KonuÅŸan Ülkeler gazeteciler DerneÄŸi'nin 2016 yÄ±lÄ± raporunda, DoÄŸu Türkistan bölgesinde Uygur Türklerinin El Kaide ve Taliban'a yakÄ±n olan ve kendilerini "Türkistan Ä°slam Ordusu" veya "Türkistan Ä°slam Partisi" olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ±, bu yapÄ±nÄ±n Suriye'de de faaliyet yürüttüÄŸü belirtildi. Dernek BaÅŸkanÄ± Güngör Yavuzaslan, El Kaide ve yan örgütlerin, ileride Türk soylu ülkelerde artabileceÄŸini öne sürdü.

Orta Asya ülkelerinden Suriye'ye gelen gruplar arasÄ±nda Selefilik de dikkat çekiyor. Aileleri ile birlikte gelen militanlar, inandÄ±klarÄ± Ä°slam'Ä± yaÅŸayacaklarÄ± yeni bir yurt bulduklarÄ±nÄ± belirterek kendilerini "muhacir" olarak adlandÄ±rÄ±yor. Bu gruplar, 2014'ten itibaren Musul, Rakka ve Ä°dlib bölgesine geçti.

Ä°LK DURAKLARI, TORA BORA DAÄžLARI OLUYOR

Türkçe KonuÅŸan Ülkeler Gazeteciler DerneÄŸi'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda Afganistan-Pakistan hattÄ±nda El Kaide, Taliban örgütlerinden doÄŸan DEAÅž'Ä±n kamplarÄ± anlatÄ±ldÄ±. Asya ülkelerinden gelen militanlarÄ±n eÄŸitildiÄŸi belirtilen raporda ÅŸu çarpÄ±cÄ± bilgiler yer aldÄ±:

"Türki Cumhuriyetlerden örgüte katÄ±lacak olan bir gencin ilk duraÄŸÄ± bu kamplar oluyor. Suriye'de faaliyet gösteren teröristlerin önemli bir bölümü Afganistan'da Celalabad'Ä±n 35 kilometre güneyinde Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±na bir günlük yürüme mesafesinde bulunan Tora Bora daÄŸlarÄ± ve çevresinde bulunan kamplarda eÄŸitiliyor. Gençler ardÄ±ndan Irak ve Suriye'ye gönderiliyor. Orta Asya'daki Fergana Vadisi'nde artÄ±k sayÄ±larÄ± yüzlerle ifade edilen kamp bulunuyor."