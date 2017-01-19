Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 19 Ocak 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Yurdun kuzey ve batÄ± kesimlerinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Sinop, Kars, Ardahan, IÄŸdÄ±r, Bolu, Düzce, Sivas, EskiÅŸehir ve Ankara çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara'nÄ±n güneydoÄŸusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, EskiÅŸehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalmasÄ± ve mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmesi bekleniyor. RüzgarÄ±n ise genellikle kuzeyli, güneybatÄ± kesimlerde güney ve güneydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n kuzey ve batÄ±sÄ±nda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Ä°stanbul: ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Ä°zmir: ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 17

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 10

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 11

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli -1

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 11