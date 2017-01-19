Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 09:07

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± eÅŸi yakalatmÄ±ÅŸ

reina saldÄ±rganÄ±

Reina'da 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶ristin yakalanmasÄ±nda eÅŸinin rolÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Abdülkadir Masharipov, Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± hemen Zeytinburnu'na oradan da BaÅŸakÅŸehir'de eÅŸi ve 2 çocuÄŸuyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Örgüt, 6 Ocak'ta hem Masharipov'u hem de ailesini farklÄ± evlere nakletme kararÄ± aldÄ±. Masharipov, saklanacaÄŸÄ± eve giderken 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu da yanÄ±na aldÄ±.

HÜCRE EVÄ°NDE AÅžK

Anne F.A. oÄŸlundan ayrÄ±lmak istemedi. Ama terörist eÅŸini dinlemedi. F.A. 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla Pendik'teki baÅŸka bir hücre evine götürüldü. Pendik'teki evde F.A. teröristlerden ÅŸunu duydu: Masharipov, DEAÅž'lÄ± kadÄ±n terörist senegalli Dina'ya dini nikahÄ± kÄ±ymÄ±ÅŸtÄ±. Esenyurt'taki hücre evinde yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

ALDATMA ÅžOKU!

F.A. kocasÄ±na hem oÄŸlunu götürdüÄŸü hem de Dina ile kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± için çok kÄ±zmÄ±ÅŸtÄ±. Tam bu sÄ±rada 11 Ocak'ta polis Pendik'teki hücre evini basÄ±p F.A.'yÄ± yakaladÄ±. F.A. kocasÄ±nÄ±n Esenyurt'ta bir hücre evinde Dina ile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmiÅŸti. Ancak evin adresini bilmiyordu. Polise bunu söyledi.

VALÄ° DE SÖYLEMÄ°ÅžTÄ°

AldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için çok kÄ±zan F.A.'nÄ±n polise verdiÄŸi bilgiler teröristin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. Nitekim, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin de ÅŸöyle dedi: "EÅŸinden alÄ±nan önemli bilgiler, eÅŸine yardÄ±m edenlerden alÄ±nan bilgiler operasyonun geniÅŸletilip teröristin yakalanmasÄ±nda önemli rol oynadÄ±."

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