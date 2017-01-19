Yazar Beki Ä°kala Erikli cinayetinde zanlÄ± iÃ§in aÄŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor

"Melekler ile YaÅŸamak" adlÄ± kitabÄ±n yazarÄ± Beki Ä°kala Erikli'yi Ã¶ldÃ¼ren Sinem KoÃ§ hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

"Melekler ile YaÅŸamak" kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Beki Ä°kala Erikli (48) 16 AralÄ±k 2016’da KabataÅŸ Ömer Avni Mahallesi Ä°nebolu ÇÄ±kmazÄ±'ndaki Saadet ApartmanÄ±'nda seminer vereceÄŸi ofisine gitmek için asansöre yöneldiÄŸi sÄ±rada, bina içinde bulunan Sinem Koç isimli ÅŸüpheli tarafÄ±ndan 3 kurÅŸunla öldürülmüÅŸtü.

OlayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ve annesinin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine Küçükçekmece'deki evinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan Sinem Koç, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak gözlem altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Genel SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan Sinem Koç’a yönelik yürütülen soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüpheli Sinem Koç’un “tasarlayarak kasten öldürme” ve “2463 SayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar ve BÄ±çaklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±ndaki Kanun’a muhalefet” suçlarÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istendi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan onaylanan iddianame mahkemeye gönderildi.

SÄ°NEM KOÇ Ä°FADESÄ°NDE NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

SavunmasÄ±nda, cinayeti iÅŸlemesi için kimsenin kendisine telkinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ± kendi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ben Beki Ä°kala Erikli’nin seminerlerine daha önce katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra ÅŸeytan ve diÄŸer varlÄ±klarÄ± görmeye baÅŸladÄ±m. Son iki aydÄ±r uyuyamÄ±yordum. Kendisini öldürerek benim gibi birçok kiÅŸinin aynÄ± problemleri yaÅŸamasÄ±nÄ± engellemiÅŸ oldum” demiÅŸti.