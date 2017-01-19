Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 10:28

Yazar Beki Ä°kala Erikli cinayetinde zanlÄ± iÃ§in aÄŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor

Beki Ä°kala Erikli

"Melekler ile YaÅŸamak" adlÄ± kitabÄ±n yazarÄ± Beki Ä°kala Erikli'yi Ã¶ldÃ¼ren Sinem KoÃ§ hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

"Melekler ile YaÅŸamak" kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Beki Ä°kala Erikli (48) 16 AralÄ±k 2016’da KabataÅŸ Ömer Avni Mahallesi Ä°nebolu ÇÄ±kmazÄ±'ndaki Saadet ApartmanÄ±'nda seminer vereceÄŸi ofisine gitmek için asansöre yöneldiÄŸi sÄ±rada, bina içinde bulunan Sinem Koç isimli ÅŸüpheli tarafÄ±ndan 3 kurÅŸunla öldürülmüÅŸtü. 

OlayÄ±n ardÄ±ndan kaçan ve annesinin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine Küçükçekmece'deki evinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nan Sinem Koç, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak gözlem altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Genel SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan Sinem Koç’a yönelik yürütülen soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±.  SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüpheli Sinem Koç’un “tasarlayarak kasten öldürme” ve “2463 SayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar ve BÄ±çaklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±ndaki Kanun’a muhalefet” suçlarÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istendi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan onaylanan iddianame mahkemeye gönderildi.

SÄ°NEM KOÇ Ä°FADESÄ°NDE NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

SavunmasÄ±nda, cinayeti iÅŸlemesi için kimsenin kendisine telkinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ± kendi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ben Beki Ä°kala Erikli’nin seminerlerine daha önce katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra ÅŸeytan ve diÄŸer varlÄ±klarÄ± görmeye baÅŸladÄ±m. Son iki aydÄ±r uyuyamÄ±yordum. Kendisini öldürerek benim gibi birçok kiÅŸinin aynÄ± problemleri yaÅŸamasÄ±nÄ± engellemiÅŸ oldum” demiÅŸti. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

zincirleme kaza

Antalya'daki feci kaza sonucunda 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Antalya'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2 otobÃ¼s, 1 midibÃ¼s ve otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

ÅžiÅŸli

Hrant Dink anmasÄ± Ã¶ncesi ÅžiÅŸli'de gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dink anmasÄ± nedeniyle ÅžiÅŸli'de gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Arap kÃ¶pek

Åžehit polis Fethi Sekin'in kÃ¶peÄŸiyle ilgili Ã¼zen haber

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Fethi Sekin'in Arap isimli kÃ¶peÄŸi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ÅŸokunu hala atlatamadÄ±