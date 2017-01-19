Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 95 TSK personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 95 TSK personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±lan 243 Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) personelinden 95'i yakalandÄ±.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Personel Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 243 TSK personelinin, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) üyelerinde bulunan ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edildi.

Bu kapsamda Ä°stanbul 9. Sulh Ceza HakimliÄŸince Ä°stanbul'da 37, Ankara'da 49, Ä°zmir'de 18, Kocaeli'de 10, Kayseri'de 9, Manisa'da 8, Konya'da 10, Van'da 4, Denizli'de 2, ÅžÄ±rnak'ta 1, Afyonkarahisar'da 4, Sakarya'da 2, Gaziantep'te 6, Mardin'de 2, AdÄ±yaman'da 2, KahramanmaraÅŸ'ta 7, MuÅŸ'ta 2, Osmaniye'de 3, Zonguldak'ta 3, ÅžanlÄ±urfa'da 2, ElazÄ±ÄŸ'da 5, Bursa'da 3, EskiÅŸehir'de 1, Antalya'da 2, Mersin'de 3, Erzincan'da 1, Edirne'de 1, Batman'da 1, BalÄ±kesir'de 3, Erzurum'da 3, Sivas'ta 2, KÄ±rÅŸehir'de 1, Tunceli'de 2, Samsun'da 4, Aksaray'da 2, Çorum'da 3, Bingöl'de 2, Kars'ta 1, AÄŸrÄ±'da 1, Çanakkale'de 1, Hakkari'de 2, UÅŸak'ta 1, Tokat'ta 3, Kütahya'da 3, Burdur'da 2, NiÄŸde'de 1, Siirt'te 2, Rize'de 1, TekirdaÄŸ'da 1, AydÄ±n'da 1, Yalova'da 1, Kilis'te 1, Ordu'da 1, Adana'da 1, ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ, KaçakçÄ±lÄ±k, Organize, Terör ve Mali suçlarla mücadele ÅŸube müdürlüklerine baÄŸlÄ± ekiplerce yürütülen operasyonlarda, 95 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GözaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸüpheliler arasÄ±nda 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaÅŸÄ±, 11 yüzbaÅŸÄ±, 28 üsteÄŸmen, 16 teÄŸmen, 85 astsubay, 81 de mühendis. ÅŸoför, teknisyen gibi mesleklerden TSK personeli bulunuyor.

Önceki soruÅŸturmalarda 315 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca daha önce yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlÄ±klarÄ±nda çeÅŸitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.

Bu kapsamda Ä°stanbul merkezli 58 ilde yürütülen 2 ayrÄ± operasyonda, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸ ve bunlardan 315'i tutuklamÄ±ÅŸtÄ±. Åžüphelilerden, aralarÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±ktan faydalananlarÄ±n da bulunduÄŸu 36'sÄ± ise serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.