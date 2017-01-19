Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 11:04

Åžehit polis Fethi Sekin'in kÃ¶peÄŸiyle ilgili Ã¼zen haber

Arap kÃ¶pek

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Fethi Sekin'in Arap isimli kÃ¶peÄŸi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ÅŸokunu hala atlatamadÄ±

BombalÄ± araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde olan ve gerek çatÄ±ÅŸma esnasÄ±nda gerekse patlama anÄ±nda kameralara yansÄ±yan 'Arap' adlÄ± köpek, BayraklÄ± Belediyesi Veteriner Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan muayene edildi.Fethi Sekin'in köpeÄŸi hala ÅŸokta Arap'a iç ve dÄ±ÅŸ parazit aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±larak, keneye karÅŸÄ± uyarÄ±cÄ± damla sÄ±kÄ±ldÄ±. Olay sonrasÄ± harekete geçen hayvanseverler Arap'Ä± sahiplenmek isterken, en doÄŸrusunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgede kalmasÄ± olarak kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Buna göre muayenesi yapÄ±lan köpeÄŸin, olayÄ±n üstünden günler geçmesine raÄŸmen hala titrediÄŸi, ürkek ve korkak davrandÄ±ÄŸÄ± görüldü. Fethi Sekin'in köpeÄŸi hala ÅŸokta BayraklÄ± Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapÄ±lan Arap, Ä°zmir Adliyesi önündeki kulübesine geri bÄ±rakÄ±ldÄ±. 

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