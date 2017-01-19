Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 11:20

Hrant Dink anmasÄ± Ã¶ncesi ÅžiÅŸli'de gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

ÅžiÅŸli

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dink anmasÄ± nedeniyle ÅžiÅŸli'de gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink, suikastÄ±n 10'uncu yÄ±l dönümü anmasÄ± nedeniyle ÅžiÅŸli'de bazÄ± cadde ve sokaklar polis tarafÄ±ndan bariyerlerle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Bölgede kuÅŸ uçurtmayan polis, uzun namlulu silah ve TOMA'larla yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±.

Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10'uncu yÄ±ldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgede yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±. Önlemler kapsamÄ±nda Halaskargazi Caddesi'nin bir bölümü ve binaya çÄ±kan sokaklar polis tarafÄ±ndan bariyerlerle araç trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Sokak baÅŸlarÄ±nda ve caddede uzun namlulu silahlarla önlem alan polis çevrede kuÅŸ uçurtmuyor. YaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ±n TOMA'larda, bekleyiÅŸini sürdürüyor. Öte yandan gazete binasÄ±na "Özlüyoruz Ahparig" yazÄ±lÄ± dev bir Dink posterinin asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. AnmanÄ±n saat 14.30'da baÅŸlayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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