Antalya'daki feci kaza sonucunda 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Antalya'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2 otobÃ¼s, 1 midibÃ¼s ve otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Antalya'da 2 otobüs, 1 midibüs ile otomobilin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 9 kiÅŸi yaralandÄ±.Kaza, bugün sabah saatlerinde PÄ±narbaÅŸÄ± Mahallesi DumlupÄ±nar BulvarÄ± tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat BeÅŸkardeÅŸ yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalÄ± bir otobüs firmasÄ±na ait servis midibüsü, freni patlayarak önünde gitmekte olan Yüksel Aker'in kullandÄ±ÄŸÄ± 07 AB 0243 plakalÄ± halk otobüsüne çarptÄ±. Halk otobüsü de çarpmanÄ±n ardÄ±ndan önündeki Ramazan DaÄŸ yönetimindeki 07 AN 0050 plakalÄ± otobüse, bu otobüs de Hulusi Metin'in kullandÄ±ÄŸÄ± 07 BZZ 01 plakalÄ± otomobile çarparak durabildi.

Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralanÄ±rken, yaralÄ±lar Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Kaza nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleÅŸkesine ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± tali yol, kÄ±sa süreliÄŸine trafiÄŸe kapandÄ±.