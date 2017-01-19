Hrant Dink iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende eÅŸi Rakel Dink konuÅŸtu

Agos gazetesi genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Hrant Dink'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende Hrant Dink'in eÅŸi Rakel Dink konuÅŸma yaptÄ±

Anmada her sene olduÄŸu gibi Hrant Dink'in yaptÄ±ÄŸÄ± "su çatlaÄŸÄ±nÄ± buldu" konuÅŸmasÄ±nÄ±n ses kaydÄ± yayÄ±nlandÄ± ve ardÄ±ndan eÅŸi Rakel Dink konuÅŸma yaptÄ±.

Hrant Dink 2005 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± o konuÅŸmada, "Biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var, çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu topraklarÄ± alÄ±p gitmek için deÄŸil, bu topraklarÄ±n gidip dibine girmek için" demiÅŸti.

EÅŸi Rakel Dink her yÄ±l olduÄŸu gibi Agos'un önünde toplanan kalabalÄ±ÄŸa hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya "10 yÄ±l. Dile kolay" diyerek baÅŸladÄ± ve ÅŸöyle devam etti:

"10 yÄ±ldÄ±r neler neler oldu. Ah sevgilim. Malatya katliamÄ±, Ä°skenderun, Sevag BalÄ±kçÄ±, Roboski, Gezi OlaylarÄ±, Suruç, DiyarbakÄ±r, Sur, Mardin, Nusaybin, Cizre, ÅžÄ±rnak, Tahir Elçi, Ankara, 15 Temmuz, Maçka, Ä°zmir, Gaziantep, Ortaköy, HavaalanÄ± ve OrtadoÄŸu'daki savaÅŸ. Operasyonlar, terör, daha neler neler… Ülke kan gölüne döndü. Kimileri insan kanÄ±yla duÅŸ yapmayÄ± arzuladÄ±. Ülkeyi bir karabasan sardÄ±. Ä°nsanlar korkar oldu, nefes alamaz hale geldi. KiÅŸilikler ayak altÄ±na alÄ±ndÄ±. Onurlar kÄ±rÄ±ldÄ±, küçümsendi."

"Teröre savaÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen devletlerin estirdiÄŸi terör, berikiyle aynÄ± kapÄ±ya çÄ±kÄ±yor" diyen Dink, "Bir gün bu devlet Ebu Gureyb'te ABD oluyor, öbür gün Halep'te Rusya, bir gün GüneydoÄŸu'da Türkiye oluyor, öbür gün Muhaliflerine karÅŸÄ± Suriye" dedi.

Dink: 'Hrant, öfkemizin hedefisin' diyenler ne zaman adalet karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak?

Dava sürecini eleÅŸtiren ve "o zaman burada sivilden çok jandarma varmÄ±ÅŸ" diyen Rakel Dink, "10 yÄ±l önce sorduÄŸumuz soruyu yeniden soruyoruz..

"Hedefe koyanlar, tehdit edenler, 'Hrant, öfkemizin hedefisin' diyenler, Genelkurmay'dan bildiri yayÄ±nlayanlar ne zaman adalet önüne çÄ±karÄ±lacak?" diye sürdürdü sözlerini.

Dink, konuÅŸmasÄ±nÄ± "Gelin, bu ülkedeki güvercin tedirginliÄŸini kaldÄ±ralÄ±m. Gelin, güvercinlere kÄ±ymayalÄ±m" diyerek bitirdi.

Gazetenin önüne, "10 yÄ±ldÄ±r Hrant yok, adalet yok" pankartÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, binayÄ± kaplayan bir "Özlüyoruz Ahparig" pankartÄ± asÄ±ldÄ±.

AnmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana gelenler, sÄ±kÄ± güvenlik önlemlerinden geçerek binanÄ±n önüne gelebildi.

Anma öncesinde alanda bulunan yayalar da çÄ±karÄ±larak, polis tarafÄ±ndan, eÄŸitimli köpeklerle çevrede ve dükkanlarda güvenlik aramasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Anmaya sendika baÅŸkanlarÄ±, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri ve aydÄ±nlar ve yazarlar da katÄ±ldÄ±.

Ankara'da ise polis, anmanÄ±n yasak olduÄŸunu söyleyerek saat 15.00'te bir araya gelen ve aralarÄ±nda HDP ve CHP milletvekillerinin de olduÄŸu grubun daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Agos gazetesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, bunun ardÄ±ndan, Dink anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.

Hrant Dink anmaTelif hakkÄ±REUTERS

Ancak saygÄ± duruÅŸu sonrasÄ±nda, polis slogan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gruba müdahale etti.

Hrant Dink'in öldürülmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan yargÄ±lama süreci 10. yÄ±lÄ±nda kamu görevlilerinin hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ±yla devam etti.

Kamu görevlilerinin ihmali ile ilgili davanÄ±n iddianamesi 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kabul edilmiÅŸ ve YargÄ±tay, bu davanÄ±n dosyasÄ±nÄ±n ana dava ile birleÅŸtirilmesine karar vermiÅŸti.

Kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada aralarÄ±nda eski Emniyet Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanÄ± Engin Dinç, Ä°stanbul Emniyet Müdür Celalettin Cerrah, eski Emniyet Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanÄ± Ramazan Akyürek, eski Ä°stanbul Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanÄ± Ali Fuat YÄ±lmazer, eski Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžubesi Müdürü Ahmet Ä°lhan Güler, eski Trabzon Ä°l Emniyet Müdürü ReÅŸat Altay, eski Emniyet Ä°stihbarat Åžubesi Müdürü Sabri Uzun gibi dönemin üst düzey yetkilileri yer alÄ±yor.