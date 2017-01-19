Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 16:42

Meteoroloji Ä°stanbul iÃ§in gÃ¼n verdi kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geri dÃ¶nÃ¼yor

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da haftaya soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sÄ±caklÄ±klarda 3 ila 6 derecelik düÅŸüÅŸ bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasÄ± hava daha da soÄŸuyacak. Ä°stanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yaÄŸmur bekleniyor. Cumartesi günü güneÅŸ yüzünü gösterecek ancak hava soÄŸuk olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre, sÄ±caklÄ±klar cuma ve cumartesi daha da düÅŸecek.Bu soÄŸumayla beraber Marmara'nÄ±n yüksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. 

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