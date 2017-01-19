Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 16:45

DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili bir acÄ± haber daha geldi

diyarbakÄ±r saldÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±r'un Sur ilÃ§esinde polislere yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru 23 yaÅŸÄ±ndaki Faruk Demir ÅŸehit oldu

Merkez Sur Ä°lçesi’nden çÄ±karÄ±lan hafriyatÄ±n döküldüÄŸü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin ÅŸehit olduÄŸu bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan NevÅŸehirli polis memuru Faruk Demir’in, beyin ölümü gerçekleÅŸti. Dicle Üniversitesi Hastanesi yaÅŸam destek ünitesine baÄŸlanan polis memuru Furkan Demir yoÄŸun bakÄ±m ünitesindeki yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± yitirince ÅŸehit oldu. Åžehit polis memuru için uÄŸurlama töreni düzenleneceÄŸi belirtilirken aynÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor.

 
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