DiyarbakÄ±r'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili bir acÄ± haber daha geldi

DiyarbakÄ±r'un Sur ilÃ§esinde polislere yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru 23 yaÅŸÄ±ndaki Faruk Demir ÅŸehit oldu

Merkez Sur Ä°lçesi’nden çÄ±karÄ±lan hafriyatÄ±n döküldüÄŸü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin ÅŸehit olduÄŸu bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan NevÅŸehirli polis memuru Faruk Demir’in, beyin ölümü gerçekleÅŸti. Dicle Üniversitesi Hastanesi yaÅŸam destek ünitesine baÄŸlanan polis memuru Furkan Demir yoÄŸun bakÄ±m ünitesindeki yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± yitirince ÅŸehit oldu. Åžehit polis memuru için uÄŸurlama töreni düzenleneceÄŸi belirtilirken aynÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor.