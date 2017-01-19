Hrant Dink'i anma tÃ¶reninde gergin anlar yaÅŸandÄ±

Hrant Dink'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10. yÄ±lÄ± nedeniyle Ankara'da dÃ¼zenlenen anma tÃ¶renlerinde gerginlik yaÅŸandÄ±

BaÅŸkent'te, gazeteci Hrant Dink için ölümünün 10. yÄ±l dönümünde yapÄ±lan anma etkinlikleri gergin geçti.Kurucusu olduÄŸu ve genel yayÄ±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Agos gazetesi önünde 10 yÄ±l önce uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Hrant Dink, BaÅŸkent'te anÄ±ldÄ±. Dink için farklÄ± noktalarda çok sayÄ±da anma etkinliÄŸi düzenlendi. Yüksel Caddesi üzerinde gerçekleÅŸtirilen anma programÄ±nda gergin anlar yaÅŸandÄ±. Cadde üzerinde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak isteyen gruba polis, Ankara ValiliÄŸinin umuma açÄ±k alanlarda oyun, temsil, açÄ±klama ve çeÅŸitli ÅŸekillerdeki gösteriler ile basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n 30 gün boyunca yasakladÄ±ÄŸÄ± kararÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± durumunda müdahale edileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Gruptan bazÄ± kiÅŸilerin polis ekiplerinin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almayarak, polise sözlü sataÅŸmalarda bulunmasÄ± üzerine çevik kuvvet ekipleri, grubu olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. AralarÄ±nda CHP'li milletvekillerinin de bulunduÄŸu grup, basÄ±n açÄ±klamasÄ±na izin verilmeyince saygÄ± duruÅŸunda bulunarak olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.