Reina saldÄ±rganÄ± TÃ¼rkiye'ye nasÄ±l girdi

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yakalanan Reina saldÄ±rganÄ± hakkÄ±nda yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina'yÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi kana bulayan ve 39 kiÅŸiyi öldüren Abdülkadir Masharipov Esenyurt'ta bir evde yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Masharipov'un sorgusu 64 saattir devam ediyor. Polisin tüm sorularÄ±na yanÄ±t veren Masharipov, kendisine yardÄ±m eden 3 teröristin olduÄŸunu söyledi. Polis ÅŸimdi bu 3 teröristi arÄ±yor.Masharipov ailesinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndan yürüyen aile IÄŸdÄ±r'da DEAÅž'lÄ±lar tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ± ve Konya'ya getirildi.Abdülkadir Masharipov katliam gecesi evine dönüp 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu da yanÄ±na alÄ±p kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat baskÄ±nda oÄŸlu bulunamadÄ±. CNN TÜRK muhabiri Ä°smail Umut ArabacÄ±'nÄ±n edindiÄŸi bilgiye göre, Masharipov'un oÄŸlu DEAÅž'lÄ± bir terörist tarafÄ±ndan götürüldü.