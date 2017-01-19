Adil Ã–ksÃ¼z iÃ§in istenen ceza belli oldu

FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri imamÄ±" olan Adil Ã–ksÃ¼z iÃ§in bir kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 190 yÄ±l 6 aydan 319 yÄ±la kadar hapis isteniyor

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarÄ±nÄ±n darbe teÅŸebbüsü sonrasÄ±nda Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar tüm hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±, baÅŸsavcÄ± vekili ve 5 savcÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 6 bölümden ve toplam bin 353 sayfadan oluÅŸan ilk iddianame 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiÅŸti. HazÄ±rlanan iddianamede FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Ä°mamÄ±" olan Adil Öksüz için istenen ceza da belli oldu.

Ä°ddianamede, FETÖ Lideri Fetullah Gülen ile FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Ä°mamÄ±" Adil Öksüz hakkÄ±nda "AnayasayÄ± Ä°hlal" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ile "SilahlÄ± Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Adam Öldürmeye TeÅŸebbüs, Kamu MalÄ±na Zarar Verme, Genel GüvenliÄŸin Kasten Tehlikeye SokulmasÄ±, KiÅŸiyi Hürriyetinden Yoksun KÄ±lma ve Konut DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali" suçlarÄ±ndan 190 yÄ±l 6 aydan 319 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.