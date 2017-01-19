Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 17:24

Bitlis'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi

terÃ¶rist

Bitlis'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik devam eden operasyon sonucunda 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Bitlis ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca "Teröristle Mücadele HarekatÄ±" kapsamÄ±nda kÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±na devam edildiÄŸi belirtildi.Bu kapsamda, Bitlis merkeze baÄŸlÄ± BaÅŸmaklÄ±, BalcÄ±lar ve IlÄ±cak köyleri kÄ±rsalÄ±nda 11 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma" operasyonunun sürdürüldüÄŸü vurgulanan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Devam eden operasyon esnasÄ±nda teröristlerle 14 Ocak'ta temas saÄŸlanmÄ±ÅŸ olup, çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 6 terörist silahlarÄ±yla etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca yapÄ±lan temas aramasÄ±nda ise 5 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir avcÄ± boy çukuru bulunarak imha edilmiÅŸtir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve sÄ±ÄŸÄ±naklarda 5 kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, bir keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, 2 el bombasÄ± ve bu silahlara ait çok sayÄ±da mühimmat ile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme, örgütsel doküman ve yaÅŸam malzemesi ele geçirilmiÅŸtir. Sorumluluk bölgesinde bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen teröristlerin tamamÄ± etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mevhumu gözetmeksizin Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca operasyonlara kararlÄ±lÄ±kla devam edilecektir."

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