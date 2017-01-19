KuvÃ¶zdeki bebeÄŸini emzirmeye gidiyordu feci ÅŸekilde can verdi

Memur 37 yaÅŸÄ±ndaki NurgÃ¼l Celayir, hastanede kuvÃ¶zde tutulan bebeÄŸini emzirmek iÃ§in giderken geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Keban’dan ElazÄ±ÄŸ’a gelen Ä°skender Celayir yönetimindeki 34 AJ 3766 plakalÄ± otomobil, karayolunun 20’nci kilometsinde sürücünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attÄ±. Otomobil sürücüsü Ä°skender Celayir ile annesi Feride Celayir aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, eÅŸi Nurgül Celayir olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan FÄ±rat Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay yerine gelen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan Nurgül Celayir’in cesedi FÄ±rat Üniversitesi Morgu’na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Kaza yerine gelen sürücü Ä°skender Celayir’in babasÄ± Mustafa Celayir, gelininin öldüÄŸünü öÄŸrenince sinir krizleri geçirdi. Keban Nüfus MüdürlüÄŸü’nde memur olarak çalÄ±ÅŸan Nurgül Celayir’in yeni doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ± ve FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi’nde kuvözde tutulan bebeÄŸini emzirmek için eÅŸi ve kayÄ±nvalidesiyle birlikte Keban’dan ElazÄ±ÄŸ’a gittiÄŸi belirtildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.