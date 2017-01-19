Emekli subay ve astsubaylara gÃ¶rev verilmesi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n askeri Ã¶ÄŸrenci ve personelleri eÄŸitmesi iÃ§in emekli olan subay ve astsubaylara gÃ¶rev vermesi baÅŸvurularÄ±n yoÄŸun olmasÄ±na sebep oldu.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, askeri öÄŸrenci ve personel temininde emekli subaylara görev verilmesine yönelik uygulamasÄ± yoÄŸun ilgi görüyor. MaaÅŸlÄ± olarak aday öÄŸrenci ve personel seçiminde mülakat, fiziki test, kayÄ±t kabul gibi süreçlerde görev alacak olan emekli subaylara çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her saat için ücret ödenecek. Uygulama için ÅŸimdiden kapÄ±larda kuyruk oluÅŸmuÅŸ durumda. Bir süre daha devam edecek dilekçe kabul iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, görevlendireceÄŸi emekli subay ve astsubaylarÄ± belirleyecek.

KASIMDA DUYURULDU

OlaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda 22 KasÄ±m 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 678 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile emekli subay ve astsubaylara Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde görev verileceÄŸi belirtilmiÅŸti. Bununla ilgili esaslar da Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan "Emekli Subay ve AstsubaylarÄ±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda Personel ve Askeri ÖÄŸrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik"te belirtilmiÅŸti.

PEK ÇOK KÄ°ÅžÄ° DÄ°LEKÇE GÖNDERDÄ°, BAÅžVURULAR SÜRÜYOR

Bu kapsamda Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca emekli subay ve astsubaylardan dilekçe alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Çok sayÄ±da emekli asker BakanlÄ±ÄŸa gelerek personel ve askeri öÄŸrenci temin faaliyetlerinde görev almayÄ± talep etti. Dilekçe toplama faaliyetlerinin bir süre daha devam edeceÄŸi, ardÄ±ndan dilekçelerin deÄŸerlendirilmesi aÅŸamasÄ±na geçileceÄŸi öÄŸrenildi.

SEÇÄ°MÄ° BAKAN FÄ°KRÄ° IÅžIK YAPACAK

Personel ve askeri öÄŸrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarÄ±n seçimi iÅŸlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasÄ±ndan Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

GÖREVLENDÄ°RME Ä°ÅžLEMÄ°NÄ° MÜDÜRLÜK YÜRÜTECEK

Seçilen emekli personel arasÄ±ndan yapÄ±lacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine iliÅŸkin hususlar Personel Genel MüdürlüÄŸünce yürütülecek. Bu ÅŸekilde yapÄ±lan görevlendirmeler, gerektiÄŸinde görevlendirme süresine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aynÄ± usulle sonlandÄ±rÄ±labilecek.

ALINACAK SUBAYLARDA ARANAN NÄ°TELÄ°KLER:

Görevlendirilecek subay ve astsubaylarÄ±n herhangi bir sabÄ±ka kaydÄ± olmamasÄ±na dikkat edilecek, kamusal haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸ olma niteliÄŸi aranacak. AyrÄ±ca milli güvenliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu tespit edilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliÄŸi, aidiyeti, iltisakÄ± veya irtibatÄ± olmamak gibi niteliklere de bakÄ±lacak.

KAYIT KABUL, FÄ°ZÄ°KÄ° YETENEK TESTÄ°, MÜLAKAT GÄ°BÄ° ÇEÅžÄ°TLÄ° SÜREÇLERDE GÖREV ALACAK

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öÄŸrenci ve personel temin sürecinin aÅŸamalarÄ±nda, temin maksatlÄ± hazÄ±rlanacak kÄ±lavuz, emir ve talimat esaslarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÅŸlemlerinde, adaylarÄ±n baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ön incelemesi ve kayÄ±t kabul aÅŸamasÄ±nda, fiziki yetenek testlerinin icra aÅŸamasÄ±nda, saÄŸlÄ±k muayenesi iÅŸlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasÄ±nda ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diÄŸer konularda görev verilebilecek.

GÖREVÄ°NÄ° GÄ°ZLÄ°LÄ°K Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE YAPMA ZORUNLULUÄžU

Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi sÄ±rasÄ±nda vakÄ±f olduÄŸu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrÄ±lsa dahi hiçbir ÅŸekilde açÄ±klayamayacak. Görevi sona erdiÄŸinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek. Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

ÇALIÅžILAN HER GÜN Ä°ÇÄ°N ÜCRET ÖDENECEK! Ä°ÅžTE GÖREVLÄ° SUBAYLARIN ALACAKLARI MAAÅž

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸÄ±lan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapÄ±lmayacak.Emekli subay ve astsubaylarÄ±n ikamet ettiÄŸi yerin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu esaslarÄ±na göre iÅŸlem yapÄ±lacak.Temin faaliyetlerinin etkinliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla emekli subay ve astsubaylar bir plan dahilinde eÄŸitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek.

TESUD BAÅžKANI: TSK'YA GÜÇ KAZANDIRACAK

Türkiye Emekli Subaylar DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Emekli Korgeneral ErdoÄŸan KarakuÅŸ, düzenlemeye iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, düzenlemenin Türk SilahlÄ± Kuvvetleri için faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Emekli subay ve astsubaylarÄ±n personel ve askeri öÄŸrenci alÄ±mÄ±nda görevlendirilmesini önemli bulduÄŸunu söyleyen KarakuÅŸ "Uygulama Türk SilahlÄ± Kuvvetlerine güç kazandÄ±racaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±. KarakuÅŸ, çeÅŸitli nedenlerle Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ayrÄ±lmak zorunda bÄ±rakÄ±lan subay ve astsubaylarÄ±n da yeniden göreve döndürülmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yararlÄ± olduÄŸunu kaydetti.