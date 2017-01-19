KayÄ±p olan 10 terÃ¶ristin TSK tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

Tunceli'de DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 6'sÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi 10'unun ise F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Tunceli kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten 16 kiÅŸilik DHKP-C terör örgütü mensuplarÄ±ndan 6'sÄ± düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, örgüt tarafÄ±ndan kayÄ±p olduÄŸu belirtilen 10 DHKP-C'linin ise 7 KasÄ±m 2016 günü Ced Vadisi'nde düzenlenen ve 2 F-16 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hava operasyonunda öldüÄŸü belirtildi. Yetkililer, Tunceli kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten DHKP-C'li grubun da böylelikle tamamiyle etkisiz hale getirildiÄŸini söyledi.

3 YILDIR FAALÄ°YET YÜRÜTÜYORLARDI

Tunceli kÄ±rsalÄ±nda 3 yÄ±ldÄ±r faaliyet yürüten toplam 16 kiÅŸilik DHKP-C terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± takibe alan güvenlik güçleri, gerçekleÅŸtirdikleri operasyonlar ile bu örgütün 6 mensubunu deÄŸiÅŸik tarihlerde ve yerlerde etkisiz hale getirdi.

KAYIP 10 TERÖRÄ°STÄ°N SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Kalan 10 DHKP-C'li, örgüt tarafÄ±ndan kayÄ±p olarak açÄ±klanÄ±rken, kayÄ±p 10 teröristin de sÄ±rrÄ± çözüldü. Yetkililer, 7 KasÄ±m 2016 tarihinde Ced Deresi Vadisi içinde iki ayrÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak içinde gizlenen terör örgütü mensuplarÄ±na yönelik gerçekleÅŸtirilen ve 2 F-16 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hava operasyonunda 10 DHKP-C'linin öldürüldüÄŸünü söyledi.

TUNCELÄ°'DE DHKP-C'NÄ°N VARLIÄžI TAMAMEN SONLANDIRILDI

Hava operasyonu sonucu vücut bütünlüÄŸü bozulduÄŸu için toplanan toplanan uzuvlar Malatya Adli tÄ±p kurumuna gönderilmiÅŸ, önce bunlarÄ±n 7 kiÅŸiye daha sonra ise 10 kiÅŸiye ait olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Yetkililer, böylelikle Tunceli kÄ±rsÄ±lÄ±nda DHKP-C'nin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸini açÄ±kladÄ±.

ÖRGÜT ÜYELERÄ°NDEN HABER ALAMADIKLARINI AÇIKLAMIÅžLARDI

DHKP-C ise, kendisine yakÄ±n internet sitelerinde, cenazeleri olmadÄ±ÄŸÄ± için 7 KasÄ±m 2016 gününden bu yana Kenan Günyel, Mustafa DoÄŸru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat Gün, Melih IÅŸÄ±k, Bünyamin KÄ±lÄ±ç, Naciye Yavuz, Hünkar Derya GüneÅŸ ve Aysun Saban adlÄ± örgüt üyelerinden haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.