Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/01/2017 18:54

Ã‡arÅŸafla tavana asÄ±lÄ± bulunan lise Ã¶ÄŸrencisi hastanede 5 gÃ¼n dayanabildi


Burdur'da 12'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Melissa RÃ¼ya Onur kaldÄ±ÄŸÄ± pansiyonda Ã§arÅŸafla tavana asÄ±lÄ± bulunmuÅŸtu.Onur, 5 gÃ¼ndÃ¼r tedavi edildiÄŸi hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Burdur 15 Temmuz Åžehitler Anadolu Lisesi 12'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Melissa Rüya Onur'a geçen cumartesi ulaÅŸamayan arkadaÅŸlarÄ±, kaldÄ±ÄŸÄ± Göller Yöresi Anadolu Lisesi pansiyonundaki odasÄ±nÄ± kontrol etti. Odada tavana baÄŸlÄ± yatak çarÅŸafÄ±na boynundan asÄ±lÄ± halde bulunan Melissa Rüya Onur, çaÄŸrÄ±lan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanenin yoÄŸun bakÄ±m servisinde 5 gündür tedavi gören Melissa Rüya Onur, bugün yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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