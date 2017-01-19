DiyarbakÄ±r saldÄ±rÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru Furkan Demir ÅŸehit oldu

DiyarbakÄ±r'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan polis memuru Furkan Demir tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde mezarlÄ±k kenarÄ±na tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan polis memuru Furkan Demir yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit düÅŸerken, hain saldÄ±rÄ±da ÅŸehit sayÄ±sÄ± 5'e yükseldi.
YOÄžUN BAKIMA KALDIRILDI
DiyarbakÄ±r'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru Furkan Demir Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesinde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ilk müdahalenin ardÄ±ndan ise yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 23 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Furkan Demir yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde ki yaÅŸam mücadelesini kaybederek ÅŸehit düÅŸtü.
AÄ°LESÄ° HASTANEYE GELDÄ°
Åžehit polis memuru Furkan Demir'in NevÅŸehir'de yaÅŸayan ailesi ise terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaralanan oÄŸullarÄ±nÄ±n tedavi gördüÄŸü DiyarbakÄ±r Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesine gitmiÅŸti.
GEÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YIL EVLENDÄ°
DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit düÅŸen 23 yaÅŸÄ±nda ki polis memuru Furkan Demir'in geçtiÄŸimiz yÄ±l evlendiÄŸi öÄŸrenildi.