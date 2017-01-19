Adana'da yakalanan DAEÅž'lilere vatandaÅŸtan bÃ¼yÃ¼k tepki

Adana DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyonlar kapsamÄ±nda yakalanan terÃ¶ristlere vatandaÅŸ saldÄ±rarak, "vatan hainleri yazÄ±klar olsun" dedi.

Adana'da terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonda, yeni yÄ±la girerken eÄŸlence merkezlerinde Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na benzer saldÄ±rÄ± yapacaklarÄ± iddiasÄ±yla 31 AralÄ±k günü gözaltÄ±na alÄ±nan 30 kiÅŸi adliyeye sevk edildi. ZanlÄ±lar polis tarafÄ±ndan adli tÄ±p birimine alÄ±nÄ±rken çevrede toplanan vatandaÅŸlar da Türk bayraÄŸÄ± açÄ±p, "Siz vatan hainisiniz, vatan hainleri yazÄ±klar olsun" diyerek tepki gösterdi.

40 ADRESE EÅž ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, yeni yÄ±la girerken terör örgütü DEAÅž üyelerinin Reina'daki gibi bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirme bilgisine ulaÅŸtÄ±. Polis bunun üzerine 31 AralÄ±k 2016'da ÅŸafak vakti harekete geçerek yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde eÄŸlence merkezlerine yönelik olarak saldÄ±rÄ± yapabileceÄŸi ihtimali olan ÅŸahÄ±slarÄ± yakalamak için 600 polisle 40 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon yaptÄ±. Operasyonda 1'i Suriye uyruklu 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar emniyette 20 gün boyunca sorgulandÄ±. Ä°fadeleri tamamlanan zanlÄ±lar bugün önce adli tÄ±p birimine götürülerek saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi.

"SÄ°Z VATAN HAÄ°NÄ°SÄ°NÄ°Z"

ZanlÄ±lar polis tarafÄ±ndan adli tÄ±p birimine alÄ±nÄ±rken çevrede toplanan vatandaÅŸlar da Türk bayraÄŸÄ± açÄ±p "Siz vatan hainisiniz, vatan hainleri yazÄ±klar olsun" diyerek tepki gösterdi. BazÄ± vatandaÅŸlar saldÄ±rmak isteyince polis engel oldu. Bir vatandaÅŸ polise sarÄ±lÄ±p tepkilerinin vatan hainlerine olduÄŸunu söyledi. ZanlÄ±lar adliyeye sevk edilmek üzere adli tÄ±p biriminden çÄ±kartÄ±lmadan önce polisler tepki gösteren vatandaÅŸlarÄ± olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. ZanlÄ±lar daha sonra polis aracÄ±na bindirilerek adliyeye götürüldü. 3 çevik kuvvet otobüsüyle getirilen zanlÄ±lara zÄ±rhlÄ± araçlar eskortluk yaptÄ±.